The Originals 5: anticipata la data d’inizio dell’ultima stagione

Quando inizia The Originals 5? La CW anticipa la data dell’ultima stagione

Buone notizie per tutti i fan di The Originals: la messa in onda della quinta e ultima stagione è stata anticipata. La CW ha deciso di non trasmettere più le nuove puntata della serie tv a partire dal 20 aprile bensì dal 18 aprile. Il cambio di palinsesto – come fa sapere TvLine – è dovuto agli ascolti deludenti del nuovo telefilm Life Sentence, con protagonista l’ex attrice di Pretty Little Liars Lucy Hale. La rete ha dunque deciso di fare uno scambio, riportando la storia di Klaus e della famiglia Mikaelson al mercoledì sera. Questo spostamento avrà delle influenze anche sui finali di stagione di Jane the Virgin e Dynasty, che andranno ora in onda i prossimi venerdì 20 aprile e venerdì 11 maggio (salvo nuovi cambiamenti).

The Originals: numero episodi, news e anticipazioni

L’ultima stagione di The Originals sarà composta in tutto da tredici episodi, come già accaduto per la scorsa stagione. Nei giorni scorsi è stato diffuso il primo trailer delle nuove puntate: un breve filmato nel quale si vede il ritorno della famiglia Mikaelson in città, dopo un lungo periodo di lontananza. In questo lasso di tempo, Hope è cresciuta, è diventata un’adolescente ed è ora interpretata dalla giovane attrice Danielle Rose Russell (già vista al cinema in Wonder accanto a Julia Roberts e Owen Wilson).

The Originals 5: arriva Caroline Forbes a New Orleans

Tra le tante novità va segnalato l’arrivo di Caroline Forbes, il vecchio amore di Klaus a The Vampire Diaries. Nuovo amore per Hayley, che si fidanza con un ristoratore italiano. Sono ancora insieme, invece, Kol e Davina, che addirittura si sposano.