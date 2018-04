Temptation Island Vip si farà, è ufficiale: ecco quando andrà in onda

Temptation Island Vip, quando inizia? La produzione di Maria De Filippi sta lavorando alla prossima edizione

Della possibilità di portare sugli schermi la versione Vip di Temptation Island tanto si è discusso nell’ultimo periodo. A palesare le intenzioni di Mediaset era stata qualche mese fa la stessa Maria De Filippi ma a confermare data di inizio del programma e delle registrazioni c’ha pensato oggi Chi. Nel settimanale di Alfonso Signorini, infatti, è stato rivelato il posto dove inizieranno le riprese del programma e la data della presenta messa in onda. Tra i possibili concorrenti, inoltre, sono saltati fuori ancora una volta i nomi di Francesco Monte e Paola Di Benedetto e quello di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Temtation Island Vip: data della messa in onda e dettagli sulle registrazioni

Come è possibile leggere nella rubrica Chicche di Gossip: “È ufficiale: a luglio, in Sardegna, la produzione di Maria De Filippi girerà 4 puntate di Temptation Island Vip che andranno in onda a settembre prima del Grande Fratello Vip su Canale Cinque”. Chi ci sarà alla conduzione del programma? Secondo il settimanale per il ruolo di conduttore sarebbe stato confermato Filippo Bisciglia anche se “Al momento è prevista una voce famosa fuori campo che racconterà litigi e amori dei Vip che si metteranno in gioco”. Sull’identità di questa persona, però, niente è stato aggiunto.

Simona Ventura pronta per Temptation Island Vip?

In passato, in riferimento alla nuova edizione di Temptation Island Vip, era saltato fuori diverse volte il nome di Simona Ventura. A tal proposito Super Simo non si è mai espressa negativamente, anzi. Ribadendo più volte la sua riconoscenza nei confronti di Maria De Filippi ha anche fatto intendere di essere pronta a mettersi in gioco con questo nuovo progetto. Sarà di lei la misteriosa voce fuori campo? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.