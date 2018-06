Temptation Island Vip: Jessica Vella e Kevin tra i protagonisti? Parla Lidia

Jessica Vella e il fidanzato Kevin parteciperanno a Temptation Island Vip? Parla Lidia Vella

Temptation Island Vip si farà e il pubblico di Canale 5 affezionato alla versione Nip non vede l’ora di saperne di più su questo nuovo format. Da quando è stata data per certa la sua messa in onda, infatti, si è iniziato tanto a parlare dei possibili protagonisti. Quello che sappiamo per certo oggi è che Temptation Island Vip inizierà a settembre e che sarà condotto da Simona Ventura. Le coppie chiamate a partecipare? Fino ad ora nessun nome certo, ma solo ipotesi sono state fatte. A tal proposito, inoltre, a saltare spesso fuori sono stati i nomi di Jessica Vella e Kevin. I due ex concorrenti del Grande Fratello faranno veramente parte del cast di Temptation Island Vip? Questa domanda oggi è stata fatta alla sorella di lei, Lidia Vella, al programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli (in onda su Radio Radio).

Temptation Island Vip: Jessica e Kevin dopo il ritorno di fiamma parteciperanno al programma?

Quando la conduttrice ha chiesto più volte a Lidia Vella di smentire o confermare la partecipazione di Jessica e Kevin a Temptation Island, la risposta dell’ex gieffina non è stata subito chiara. Quest’ultima, infatti, prima ha riso e poi, cercando di non dire troppo, ha dichiarato: “Da quello che so io no (la sorella non parteciperà ndr)… Non lo so se poi la chiameranno”. Questo vuol dire che eventuali proposte sono ancora sul tavolo o che, invece, nulla di concreto è stato ancora offerto alla coppia? A questa domanda, al momento, noi non possiamo rispondere ma, ovviamente, qualora qualcosa di nuovo dovesse saltare fuori saremo qui a raccontarvelo.

Temptation Island: le prime immagini del villaggio e le foto del dietro le quinte della versione Nip

Prima di Temptation Island Vip, però, quella che tutti sono impazienti di vedere è la versione Nip del programma. Intanto sul web sono saltate fuori le prime immagini del villaggio e le foto postate dello staff. Il programma, come molti sanno, inizierà il giovedì 5 luglio.