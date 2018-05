Temptation Island Vip si farà, Simona Ventura conduttrice: quali coppie famose parteciperanno

Fervono i preparativi per Temptation Island Vip! Maria De Filippi ha deciso di produrre una versione per very important people del format estivo, quello condotto da quattro anni da Filippo Bisciglia. E proprio a quest’ultimo resterà la conduzione della versione classica, in onda come sempre tra giugno e luglio. A settembre, invece, verrà trasmesso su Canale 5 la versione Vip che sarà condotta da Simona Ventura. La conferma ufficiale ancora non c’è ma sembra chiaro che la De Filippi sia intenzionata a lavorare di nuovo con Super Simo dopo Selfie e Amici. Ne è sicuro anche Nuovo Tv, che ha raccolto alcune indiscrezioni sul nuovo programma e svelato i nomi dei probabili concorrenti. Chi partirà per l’isola delle tentazioni?

I nomi delle probabili coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip

Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, del cast di Temptation Island Vip farebbero parte: Luca Onestini e Ivana Mrazova, Jessica Vella e Kevin Ishebabi, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Paola Di Benedetto e Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. In realtà Cecilia e Ignazio hanno già smentito una loro eventuale partecipazione, ma non è escluso un ripensamento… Incerta pure la presenza di Francesco e Paola: i due sono attualmente in crisi dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e quindi potrebbero scoppiare prima dell’inizio delle registrazioni di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip: i nomi dei probabili tentatori e tentatrici

Non solo coppie vip, a Temptation Island ci saranno anche tentatori e tentatrici famosi. Come riporta Nuovo Tv, tra i candidati ci sarebbero: Francesca Cipriani, Giulia De Lellis, Paola Caruso, Jeremias Rodriguez, Marco Ferri, Manuel Vallicella. Temptation Island Vip sarà registrato a luglio in Sardegna e andrà in onda a settembre, in quattro puntate, su Canale 5, poco prima dell’inizio del Grande Fratello Vip.