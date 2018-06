Temptation Island, Valeria e Sara un anno dopo: parla la Bigella

Temptation Island, Sara Affi Fella e Valeria insieme a Ibiza un anno dopo: il messaggio della Bigella

Sara e Valeria si sono conosciute esattamente un anno fa, quando entrambe hanno preso parte a Temptation Island con i loro rispettivi fidanzati di allora. Nel corso dei 21 giorni trascorsi nel villaggio del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, la Affi Fella e la Bigella hanno stretto una bellissima amicizia. Non sempre i rapporti nati nelle trasmissione tv durante a lungo, eppure le due ragazze sono riuscite a restare unite. Con il passare del tempo, l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex fidanzata di Alessio Bruno sembrano non aver fatto altro che consolidare il loro legame. Dopo un anno dal loro primo incontro, le due hanno deciso di andare in vacanza insieme ad Ibiza. Insieme a loro anche altre amiche.

Valeria Bigella a Ibiza insieme a Sara Affi Fella dopo un anno da Temptation Island

Ci sono davvero molte cose che accomunano Sara e Valeria. Entrambe le ragazze sembravano essere pronte a tornare a casa single dopo le settimane trascorse nel villaggio di Temptation Island. In ogni caso, sia la Bigella che la Affi Fella decisero di dare un’altra opportunità ai loro fidanzati. Alla fine, le cose non sono andate affatto bene e si sono lasciate. La bellissima sarda ha rotto con Alessio e ad oggi risulta essere ancora single, mentre la napoletana ha ritrovato l’amore nello studio di Uomini e Donne. Per dedicare un po’ di tempo a sé stesse e alla loro meravigliosa amicizia, le due donne son partite insieme per Ibiza.

Temptation Island, Sara e Valerio: il messaggio della Bigella

Valeria Bigella ricorda il suo primo anno di amicizia con Sara pubblicando una foto che le ritrae insieme nel villaggio di Temptation. Il tutto è stato poi accompagnato da due semplici parole che sintetizzano il loro percorso: “Tutto cambia.” A quanto pare, la trasmissione di Filippo Bisciglia può portare grandi delusioni d’amore, ma in compenso può far nascere delle grandi amicizie.