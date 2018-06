Temptation Island, intoppo durante le riprese del reality. Filippo Bisciglia sui social: “Primo anno che capita una cosa del genere”

Il reality più rovente dell’estate sta per tornare. Temptation Island sbarcherà a breve su Canale 5 con la quinta edizione. Ma gli appassionati dello show non hanno ancora la certezza della data della prima messa in onda tv. Inizialmente stabilità per il 5 luglio è stata infatti posticipata a data da destinarsi. Filippo Bisciglia nelle scorse ore ha fatto sapere che comunque tra poco gli aficionados del programma sapranno tutto. Il conduttore, lungo la giornata di ieri, ha anche informato i suoi follower di un intoppo che ha causato la momentanea interruzione delle riprese. Come in molti sanno infatti lo show non è in diretta e tutto ciò che si vedrà nelle prossime settimane sul piccolo schermo sta per essere registrato in questi giorni in Sardegna.

Filippo Bisciglia: Temptation Island bloccato dal meteo

“Non ci posso credere ragazzi, è il primo anno che ci capita una cosa del genere” spiga Filippo Bisciglia nella sua ultima Instagram Story. “Va bene, ci sta – aggiunge -. Tutti in casetta, non possiamo fare nulla”. Le parole del conduttore capitolino hanno fatto da corredo a un breve video in cui è ripreso un giardino della location di Temptation Island battuto da una forte pioggia. Inoltre, il filmato è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Tempo non scherzare. Sfogati oggi e domani torna a essere splendido come lo sei stato fino a oggi”. Naturalmente il fattore meteorologico non è da sottovalutare per quanto riguarda le riprese e le tempiustiche del reality, visto che per la maggior parte lo show è girato in esterna. Che a causa del tempo ballerino ci sia un ulteriore slittamento dell’inizio della trasmissione?

Ultime news da Temptation: Gemma Galgani sbarcherà in Sardegna

L’ultima news che circola attorno alla quinta edizione di Temptation parla del sicuro arrivo di un celebre volto dell’universo televisivo orchestrato da Maria De Filippi: Gemma Galgani (qui i dettagli del ruolo che rivestirà). Per quanto riguarda invece la prima puntata televisiva non c’è ancora nulla di ufficiale: la data di partenza più papabile potrebbe essere il 9 luglio. Oppure il 12. Tuttavia si attendono conferme da Mediaset e dalla produzione della trasmissione. Meteo permettendo naturalmente.