Temptation Island rimandato: non inizierà più giovedì 5 luglio

Quando inizia Temptation Island 2018? Il programma con Filippo Bisciglia è stato rimandato

Brutte notizie per i fan di Temptation Island. La nuova edizione del programma di Filippo Bisciglia non inizierà più giovedì 5 luglio. A rivelarlo è Bubino Blog, che ha consultato i palinsesti di Canale 5. Mediaset ha deciso di rinviare il format da Maria De Filippi e lasciare spazio per quella sera al film di Leonardo Pieraccioni Ti amo in tutte le lingue del mondo. Dunque, quando inizierà l’isola delle tentazioni? Si stanno valutando due date: quella di lunedì 9 luglio e quella di giovedì 12 luglio. La scelta peserà pure dalla messa in onda del Wind Summer Festival, l’erede del vecchio Festivalbar che quest’anno non sarà condotto da Alessia Marcuzzi bensì da Ilary Blasi. La kermesse musicale si sta registrando in questi giorni a Piazza del Popolo a Roma e pare che partirà nella stessa settimana di Temptation Island.

Temptation Island 2018 comincia più tardi e dura di meno

Temptation Island 2018 inizierà più tardi rispetto agli anni passati e durerà anche meno. Quest’anno sono previste solo quattro puntate della trasmissione di Filippo Bisciglia. Una scelta dettata dalla volontà di fare spazio a Temptation Island Vip, che sarà condotto da Simona Ventura e andrà in onda a settembre su Canale 5.

In attesa di capire quando inizierà davvero Temptation Island, continuano le riprese nel villaggio della Sardegna. La produzione ha già svelato tramite spot pubblicitari e post sui social network le sei coppie in gioco. Si tratta di Ida e Riccardo, Francesco e Giada, Martina e Gianpaolo, Rafaela e Andrea, Oronzo e Valentina, Lara e Michael.