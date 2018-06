Temptation Island rimandato: parla Filippo Bisciglia

Quando inizia Temptation Island? Filippo Bisciglia tranquillizza sulla data della messa in onda

Temptation Island è uno dei programmi più attesi dell’estate. La sua messa in onda nella stagione 2018 era prevista per Giovedì 5 Luglio ma la data di partenza di Temptation Island è stata rimandata. Bubino Blog ha fatto sapere che, al posto del programma delle tentazioni, il 5 Luglio andrà in onda Ti amo in tutte le lingue del mondo, un film di Leonardo Pieraccioni. Il pubblico si chiede quale sarà la data di messa in onda di Temptation Island adesso. Alle domande risponde direttamente il conduttore Filippo Bisciglia che con un boomerang sul suo profilo Instagram tranquillizza i fan del’isola delle tentazioni.

Temptation Island, Filippo Bisciglia: “Manca poco”

“Manca poco” è questo quello che scrive Filippo Bisciglia in una storia su Instagram. “Tra me e voi… Appena saprò la data esatta della messa in onda, sarete i primi a saperla“ afferma il conduttore di Temptation Island. Dunque, nemmeno Filippo Bisciglia ha una data precisa, ma quel “manca poco” tranquillizza i fan del programma. Le date più probabili per la messa in onda potrebbero essere Lunedì 9 Luglio oppure Giovedì 12 Luglio. Sulla scelta influenzerà anche il Wind Summer Festival con Ilary Blasi, ancora in attesa della data ufficiale di messa in onda.

Temptation Island: tutte le coppie della nuova edizione

Le nuove coppie di Temptation Island sono state anticipate in questi giorni tramite spot pubblicitari. Ecco i loro nomi: Ida e Riccardo, Martina e Gianpaolo, Rafaela e Andrea, Francesco e Giada, Lara e Michael e Oronzo e Valentina. Queste le coppie che faranno parte della nuova edizione dell’isola delle tentazioni.