Temptation Island quando inizia? La data e le prime indiscrezioni

Temptation Island quando inizia: ecco quando andrà in onda la prima puntata

Quando inizia Temptation Island? La nuova edizione del reality delle tentazioni prenderà inizio il prossimo 5 luglio. Anche quest’anno il programma andrà in onda di giovedì, sempre in prima serata. C’è un’altra novità di cui vi abbiamo già messo al corrente: le puntate saranno 5, anziché 6. Nelle scorse edizioni avevamo assistito a ben sei serate. Pare che questa decisione sia stata presa in quanto i mondiali di calcio 2018 verranno trasmessi in diretta su Canale 5. Non solo, a fine agosto verranno registrate le puntate della versione Vip del noto reality. Coppie provenienti dal mondo dello spettacolo metteranno alla prova il loro amore in Sardegna. Nel frattempo, la classica edizione del programma vede protagonisti volti non conosciuti, ma anche quelli che i telespettatori hanno già potuto vedere in televisione. Probabilmente anche quest’anno prenderanno parte al reality coppie di Uomini e Donne. Dalle prime indiscrezioni sappiamo più o meno chi potrebber aver deciso di parteciparvi.

Temptation Island: le prime indiscrezioni sulle coppie di Uomini e Donne

Non sappiamo ancora quali coppie prenderanno parte al reality. Sicuramente vedremo mettere alla prova il loro personaggi conosciuti già a Uomini e Donne. Stiamo parlando, ad esempio, di Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Non solo, si parla anche della partecipazione di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, sebbene quest’ultimo abbia dichiarato di non essere propenso a prenderne parte. Nel frattempo, sembra che Sara Affi Fella non tornerà nel programma insieme a Luigi Mastroianni. Ricordiamo che l’ex tronista ha partecipato alla scorsa edizione del reality delle tentazioni, insieme al suo ex fidanzato Nicola Panico. Anche Mariano Catanzaro con la sua Valentina Pivati potrebbe scegliere di prendere parte al programma.

Le coppie del Grande Fratello Temptation Island? Ecco chi potrebbe esserci

Non possiamo non citare anche le coppie che sono nate all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello, la cui finale è andata in onda proprio ieri con la vittoria di Alberto Mezzetti. Stiamo parlando di quella formata da Filippo Contri e Lucia Orlando e di quella composta da Matteo Gentili e Alessia Prete. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire quali coppie prenderanno parte alla nuova edizione del reality. Non solo, tra i tentatori e le tentatrici potremmo vedere anche altri volti già conosciuti. Intanto, il primo appuntamento è stato preso per il 5 luglio.