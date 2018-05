Temptation Island: meno puntate e spazio alla versione Vip con la Ventura

Temptation Island riduce le puntate della versione classica. Arriva l’edizione Vip

La notizia arriva da Davide Maggio, la classica versione di Temptation Island diminuisce le puntate. Dalle sei puntate si passa, infatti, a cinque. Quest’anno ci sarà una novità importante che gli spettatori del reality attendevano già da tempo. Arriva infatti la versione Vip di Temptation Island ed è proprio per questo che le puntate della nuova edizione della versione tradizionale si ridurranno. Temptation Island Vip prevede solo quattro puntate, ma sarà registrato nella stessa location della versione classica, proprio per questo le puntate di quest’ultima saranno ridotte. Le registrazioni di Temptation Island Vip inizieranno alla fine di Agosto e il luogo scelto è ancora la Sardegna.

Temptation Island Vip: Simona Ventura riparte da qui

Sarà Simona Ventura a condurre Temptation Island Vip. La cosa non è stata ancora ufficializzata ma, come afferma Davide Maggio, sembra essere fatta. La conduttrice è pronta a ripartire con Mediaset dopo la conduzione del programma Selfie e dopo il ruolo da giudice della commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi. Sarà un ruolo importante quello di Simona Ventura, o meglio avrà una grande responsabilità: la conduttrice avrà tra le mani la prima edizione in versione Vip di Temptation Island, condotto, in versione tradizionale, da Filippo Bisciglia.

Temptation Island Vip: quali coppie sfideranno le tentazioni?

Alcuni nomi delle coppie e dei tentatori di Temptation Island Vip sono già stati svelati. Tra le coppie potremmo trovare: Luca Onestini e Ivana Mrazova, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Jessica Vella e Kevin Ishebabi, Paolo Crivellin e Angela Caloisi.