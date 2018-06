Temptation Island, Gianmarco Onestini tentatore? Gossip e indizi

Anticipazioni Temptation Island, Gianmarco Onestini nuovo tentatore? Lo scoop

In queste ore hanno iniziato a circolare i nomi dei primi partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island. Le riprese sono attese per il 15 Giugno, mentre per la messa in onda bisogna attendere i primi di Luglio. Prima di capire chi sono le coppie che hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore, l’attenzione è tutta incentrata sui tentatori. Una foto pubblicata da Davide Maggio mostrava i volti di cinque ragazzi in partenza per il villaggio. Ora, spunta un altro nome già noto al pubblico di Canale 5. A quanto pare, anche il fratello di Luca Onestini potrebbe essere pronto a prendere parte al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Ma capiamo meglio cosa sta accadendo!

Temptation Island, Gianmarco Onestini nel cast? L’indizio

Gianmarco Onestini non ha mai nascosto si essere sempre stato un po’ attratto dal piccolo schermo. Il giovanissimo e bellissimo fratello di Luca aveva anche fatto capire di non disdegnare affatto la possibilità di sedersi sul trono di Uomini e Donne. Al momento, la proposta della redazione di Maria De Filippi sembra non essere ancora arrivata. In ogni caso, il ragazzo pare sia riuscito comunque a farsi notare. A grande sorpresa, il blog Il Vicolo delle News dichiara di aver scoperto con certezza che Onestini sarà uno dei nuovi tentatori di Temptation Island. Ovviamente, attendiamo conferme ufficiali per dichiararlo con maggiore sicurezza. Sul profilo Instagram del diretto interessato notiamo però un dettaglio assolutamente non indifferente.

Gianmarco Onestini a Temptation Island? Indizi social e non solo

Il più piccolo dei fratelli Onestini ha fatto sapere ai suoi follower di essere in partenza per una nuova grande avventura. Mentre attendiamo news, si da ormai per certo anche Micheal Terlizzi, figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Franco. A quanto pare, potrebbe essere presente anche un carissimo amico di Ignazio Moser.