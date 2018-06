Temptation Island: una fidanzata già avvistata con un tentatore

Temptation Island: una fidanzata sorprende tutti e si fa già vedere in compagnia di un tentatore

A Temptation Island sono già iniziate le riprese e una fidanzata è già stata avvistata in compagnia di un tentatore. Stiamo parlando di Valentina De Biasi, la quale ha preso parte al programma con il fidanzato Oronzo Carinola. Una talpa de Il Vicolo delle News ha ripreso i due mentre facevano una passeggiata. Una bella sorpresa per tutti noi, visto che già il mondo del web si era scatenato sul web. Scendendo nel dettaglio, durante il video di presentazione, Oronzo aveva dichiarato di amare molto le donne e di essere sicuro di poter essere sempre perdonato dalla sua Valentina. Pare infatti che i due abbiano scelto di prendere parte al reality delle tentazioni proprio per mettere alla prova il Carinola. Già in molto si aspettavano di vedere la De Biasi nel villaggio delle fidanzate in solitudine, in attesa di ricevere video sul Oronzo. E, invece, Valentina si starebbe già dando da fare con un tentatore.

Temptation Island: Valentina De Biasi pronta a regalare colpi di scena al pubblico

Valentina ha scelto di non restare ad attendere i filmati del suo fidanzato Oronzo, pronto a farsi conoscere al pubblico di Canale 5 mentre si dà da fare con le tentatrici. Il Carinola ha dichiarato di sapere già quale sarà la scelta finale della sua fidanzata. Infatti, il giovane è convinto che ogni sua azione verrà perdonata da Valentina. Tutti si aspettavano di vederla trascorrere questa vacanza in solitudine, attendendo i filmati riguardanti il fidanzato. E invece pare che i telespettatori vedranno altro della giovane. Quest’ultima è già, infatti, stata avvistata con un tentatore.

Temptation Island: Valentina e Oronzo hanno già attirato l’attenzione di tutti

Valentina è apparsa nel video abbastanza serena insieme al tentatore. I due passeggiano e chiacchierano di fronte alle telecamere. Nel frattempo, è arrivata anche la frecciatina di Selvaggia Roma, la quale ha preso parte al reality con il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, lo scorso anno. La giovane è convinta che Valentina sarà messa di fronte a filmati poco carini di Oronzo. Ma pare che anche il Carinola dovrebbe iniziare a temere.