Temptation Island, data di inizio: ecco quando va in onda la prima puntata

Temptation Island quando inizia? Svelata la data ufficiale di inizio

Tra i programmi più amati e attesi di Mediaset merita sicuramente di essere citato Temptation Island. Il reality delle coppie infatti è uno dei più seguiti dai telespettatori della rete i quali, quest’anno, hanno dovuto loro malgrado aspettare più del dovuto per poter seguire la trasmissione di Canale 5. Il motivo? I mondiali di calcio, nello specifico, hanno fatto slittare alcune trasmissioni dell’estate, tra cui appunto Temptation Island. Fino a qualche giorno fa, però, nulla era stato detto ufficialmente sulla data di inizio. A svelare però quando andrà in onda la prima puntata c’ha pensato il portale Wittytv.it, pubblicando il promo pubblicitario e rivelando finalmente tutto.

Temptation Island: la prima puntata del programma andrà in onda lunedì 9 luglio

Mentre gli addetti ai lavori prendevano tempo sui social, su Wittytv.it (proprio pochi minuti fa) agli utenti è stata rivelata la data di inizio del programma. A quanto pare, quindi, la prima puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 9 luglio. La notizia, ormai, è ufficiale (e la clip pubblicitaria della trasmissione caricata sul sito può confermarlo). Svelate dunque le coppie di questa edizione e superati i problemi causati dal maltempo, adesso sembra essere veramente tutto pronto per il grande debutto.

Temptation Island: Ida e Riccardo tra le coppie dei partecipanti

I giochi non sono ancora iniziati eppure gli occhi di tutti sembrano essere puntati già sulla coppia formata da Ida e Riccardo. Il loro percorso a Uomini e Donne ha talmente entusiasmato i telespettatori che adesso, a Temptation Island, molti sono quelli curiosi di vedere come i due gestiranno la gelosia all’interno del villaggio dei tentatori e delle tentatrici. Il loro amore riuscirà a far superare loro qualsiasi difficoltà? Per scoprirlo, ovviamente, a noi non ci resta che aspettare lunedì 9 luglio.