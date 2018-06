Temptation Island: Martina e Gianpaolo la quinta coppia del cast VIDEO

Temptation Island: Martina e Gianpaolo sono la quinta coppia della nuova edizione

Martina e Gianpaolo sono ufficialmente la quinta coppia del cast di Temptation Island 2018. Ora abbiamo tutti i nomi dei fidanzati e delle fidanzate che prenderanno parte a questa nuova edizione. Non mancheranno i colpi di scena a quanto pare. Anche questa coppia presenta dei problemi molto importanti da risolvere. L’isola delle tentazioni sembra essere per loro il posto giusto per mettere alla prova il loro amore. In particolare, Martina, nel video di presentazione, ha rivelato di aver lasciato un anno fa la sua famiglia e le sue amicizie per stare a fianco di Gianpaolo. I due vivono a casa del giovane e la loro stanza è vicina a quella dei genitori. Pare che questo dettaglio non sia pienamente apprezzato da Martina, la quale vorrebbe formare una famiglia. Invece, dall’altra parte, Gianpaolo mostra le sue insicurezze. Il ragazzo non è convinto di voler iniziare una nuova vita insieme a Martina, lontano dai divertimenti.

Temptation Island: Martina vuole già formare una famiglia, Gianpaolo molto insicuro

“Da quasi un anno ho lasciato la mia famiglia e le mie amicizie per stare con lui.” Martina ha sicuramente fatto un passo molto importante per stare insieme a Gianpaolo. Ma la giovane rivela con un tono dispiaciuto il posto dove attualmente vivono: “È passato un anno e questa è la nostra stanza. Di fronte c’è la camera di sua mamma”. Dall’altra parte, invece, c’è molta insicurezza: “Ho bisogno di capire se mi devo godere questi 24 anni, cosa che lei non comprende. Pensa che anche io abbia questa estrema necessità di costruirmi una famiglia.” Entrambi devono, dunque, capire come deve proseguire la loro storia. In particolare, Gianpaolo ha bisogno di schiarirsi le idee, per iniziare a pensare a formare una famiglia insieme a Martina.

Temptation Island: le coppie della nuova edizione

Riuscirà Martina a far sì che Gianpaolo si convinca a pensare finalmente al loro futuro? Già durante le edizioni passate abbiamo visto varie coppie avere proprio questo tipo di problema. Nel frattempo, sappiamo che fanno ufficialmente parte del cast anche Ida e Riccardo del Trono Over, Lara e Michael, Valentina e Oronzo, Raffaela e Andrea.