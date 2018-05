Temptation Island: che fine ha fatto Selvaggia Roma

Selvaggia di Temptation Island: la nuova vita senza Francesco Chiofalo, alias Lenticchio

Nuova vita per Selvaggia Roma di Temptation Island. Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, la romana ha cambiato radicalmente le sue priorità. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Selvaggia ha raccontato di non avere più alcun tipo di rapporto con l’ex fidanzato, che inizialmente aveva perdonato nonostante il forte legame instaurato tra Francesco e la procace tentatrice Desirèe Maldera. Una volta usciti dal programma di Filippo Bisciglia, però, Selvaggia e Francesco sono sprofondati in una profonda crisi che li ha poi spinti a separarsi. Oggi i due non si vedono più e neppure si sentono: dopo una storia così tormentata hanno deciso di tagliare i ponti.

Le dichiarazioni di Selvaggia su Francesco Chiofalo dopo Temptation Island

“Sono uscita dal programma insieme a lui, nonostante abbia avuto un comportamento scorretto nei miei confronti. Mi ha umiliata come donna. Purtroppo quando si è innamorati si è disposti ad accettare qualsiasi cosa, mi ha fatto credere che avremmo potuto ricominciare da capo, sposandoci. Ora tra di noi non c’è più nulla. Anzi, abbiamo trascorso alcuni mesi in cui sono volate, da entrambe le parti, parole pesanti, accuse e recriminazioni. Quando si è arrabbiati, delusi, può succedere anche questo”, ha spiegato Selvaggia Roma. La giovane condivideva con Chiofalo pure il lavoro nel bed and breakfast di famiglia. Oggi Selvaggia ha cambiato lavoro: è un’apprezzata web influencer e sogna di specializzarsi nel mondo dello sport.

Temptation Island, Selvaggia Roma: nuovo lavoro e nuovo fidanzato

“Vorrei specializzarmi e seguire la mia grande passione per lo sport e il benessere e avere tutte le carte in regola per allenare seriamente. Attualmente seguo e consiglio alcune amiche e ho capito che mi piace moltissimo”, ha confidato Selvaggia. La Roma è poi tornata tra le braccia un ex fidanzato, Luca. “Ci siamo rivisti e lui è stato con me molto disponibile, mi ha aiutato a riprendere in mano la mia vita e abbiamo scoperto di provare un forte sentimento reciproco. Sono innamorata e sono tornata a sorridere”, ha chiarito la ragazza.