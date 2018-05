Temptation Island: Micheal Terlizzi nel cast come tentatore? Il gossip

Micheal Terlizzi presto in TV? Il figlio di Franco Terlizzi potrebbe partecipare a Temptation Island

Micheal Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, potrebbe essere uno dei tentatori della prossima edizione di Temptation Island quest’estate. Dopo la popolarità raggiunta con l’Isola dei Famosi il ragazzo infatti ha dichiarato a Chi di aver ricevuto diverse proposte televisive ultimamente e che, proprio per questo motivo, starebbe valutando seriamente l’idea di fare carriera in TV. Ma come mai la sua partecipazione al Grande Fratello è sfumata? Ed è vero che a Micheal Terlizzi è stato proposto il trono? A queste domande il figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha risposto e, tra una chiacchiera e l’altra, si è lasciato scappare un’indiscrezione su un altro programma di Maria De Filippi: Temptation Island.

Micheal Terlizzi: Temptation Island? “Mi piace molto… ma non posso dire nulla”

Della possibile partecipazione di Micheal Terlizzi a Uomini e Donne come tronista si era già parlato qualche mese fa. A tal proposito, però, il figlio di Franco Terlizzi ha affermato: “L’ho letto anche io sui giornali. Ma in verità non sono mai stato contattato”. Per il Grande Fratello, invece, lui stesso ha ammesso di aver fatto un provino due mesi fa. “Quasi subito mi hanno fatto sapere che non se ne sarebbe fatto nulla” ha però poi precisato. E Temptation Island? “È un programma che mi piace molto” ha dichiarato Terlizzi che, essendo single, potrebbe partecipare come tentatore. “La verità è che mi sono arrivate alcune proposte televisive che sto valutando” ha in fine aggiunto lui “Ma non posso dire nulla”

Temptation Island: pronta anche la versione Vip

Temptation Island quest’anno si sdoppia e, dopo l’edizione Nip di questa estate, è pronto a ritornare a settembre con uno speciale di 4 puntate dedicato alle coppie Vip. I protagonisti di Temptation Island Vip saranno tutte coppie famose, già note al grande pubblico. Sui possibili partecipanti si è tanto parlato in questi mesi ma, ad oggi, nulla di ufficiale è stato confermato dalla produzione del programma. Per saperne di più, quindi, non ci resta che aspettare.