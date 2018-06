Temptation Island, svelata l’identità della seconda coppia: tutti i dettagli

Quali coppie prenderanno parte a Temptation Island quest’anno? Ci saranno volti nuovi o anche persone già viste in TV? Queste sono solo alcune delle domande che i fan della trasmissione si stanno facendo in questi giorni. La produzione allora, forse anche con l’intendo di andare incontro alle richieste del pubblico, queste curiosità sta cercando di appagarle proprio nelle ultime ore. Ieri, infatti, sono stati rivelati i nomi della prima coppia che ha accettato di partecipare a Temptation e oggi, meno di 24 ore dopo, è stata resa nota l’identità della seconda coppia.

Tempatation Island anticipazioni: Lara e Michael seconda coppia del programma

Dopo Ida e Riccardo, conosciuti dal pubblico del piccolo schermo per la loro partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, sul profilo Instagram di Temptation Island è stata pubblicata la clip di presentazione di un’altra coppia. Si tratta di Lara e Micheal che, stando alle loro dichiarazioni, da questa esperienza sperano di uscire insieme e con maggiori certezze sul loro rapporto. “Voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia, e prendere una decisione” ha affermato Lara alle telecamere “Io amo molto Micheal però voglio capire se è la persona che fa davvero per me”.

Temptation Island: Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne nel villaggio delle tentazioni

Decisamente più scalpore ha fatto ieri la clip di presentazione della prima coppia di Temptation Island. Come in molti già sanno, e come appena accennato sopra, si tratta di Ida e Riccardo che, al Trono Over di Uomini e Donne, hanno lottato e discusso tanto prima di decidere di viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Ospiti nella trasmissione di Maria De Filippi avevano dichiarato di stare vivendo bene e serenamente la loro relazione lontano dalle telecamere. Questa pace durerà anche dopo Temptation Island? Lo scopriremo presto.