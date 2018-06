Temptation Island, anticipazioni: i primi tentatori

Anticipazioni Temptation Island: spuntano i primi tentatori (forse) già famosi

Le riprese della nuova edizione di Temptation Island stanno per partire. In attesa di avere qualche prima anticipazione sulle coppie che hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore, scopriamo chi sono i nuovi tentatori. Davide Maggio ha saziato la curiosità dei suoi follower di Instagram con una particolare foto postata tra le storie di oggi. Sembrerebbe proprio che, oltre alla produzione della trasmissione, siano in partenza anche i partecipanti. Nello scatto ci sono ben cinque ragazzi, quasi tutti purtroppo di spalle. Dalle parole scelte da Maggio per accompagnare la fotografia, sembrerebbe proprio che gli uomini in foto siano alcuni dei nuovi tentatori del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island: la foto dei primi cinque tentatori

Inutile dire che sul web è iniziata la ricerca dei nomi dei tentatori apparsi tra le storie Instagram di Davide Maggio. Uno in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. Secondo alcune persone, uno dei giovani non è altri che un caro amico di Ignazio Moser. Lui si chiama Luca, fa il modello ed è di Milano. Nello scatto pubblicato da Maggio si può notare un giovane che gli somiglia moltissimo e che sulla spalla ha lo stesso identico tatuaggio del conoscente dell’ex gieffino. In ogni caso, per scoprire i nomi ufficiali dei nuovi tentatori di Temptation non ci resta che pazientare ancora un po’. Siamo però certi che, come ogni anno, saranno davvero molti i volti già noti al pubblico di Canale 5 che prenderanno parte all’amatissimo docu-reality.

Temptation Island: prime ipotesi sulle coppie

Intanto ci si è iniziati a chiedere anche quali siano le coppie che hanno deciso di partecipare. Sara Affi Fella e Luigi, così come Alessia Prete e Matteo Gentili, hanno detto di no. Ancora punto interrogativo per Nicolò Brigante e Virginia, per Nilufar e Giordano, Mariano e Valentina e Lucia e Filippo. In tutto ciò, gli autori e redattori del programma sono già partiti.