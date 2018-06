Temptation Island anticipazioni: rivelati i nomi della quarta coppia VIDEO

Temptation Island anticipazioni: Raffaela e Andrea sono la quarta coppia ufficiale

Presentata una nuova coppia del cast di Temptation Island 2018. Stiamo parlando di quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Nel video di presentazione, condiviso dalla pagina Instagram del reality, è possibile già comprendere i motivi per cui la coppia ha deciso di prendere parte a questa nuova edizione. I due hanno bisogno di capire se il loro è davvero un vero amore oppure solo un’abitudine. In particolare a rivelarlo è stato Andrea, il quale è apparso molto sicuro di sé. Dall’altra parte, invece, Raffaela si è mostrata abbastanza angosciata. Infatti, la giovane teme di trovarsi di fronte dei filmati poco carini del giovane. Per lei è il fidanzato perfetto e, dunque, questa possibilità la fa stare male. Nel video la ragazza è apparsa profondamente provata, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. Ed ecco che i commenti da parte dei fan del reality non sono tardati ad arrivare. Tutti si aspettano di vedere Raffaela soffrire a causa del comportamento di Andrea. A sostenere questa coppia, come anche quella composta da Lara e Michael ci hanno pensato Dario Loda e Claudia Merli, coppia che ha affrontare il reality qualche anno fa.

Temptation Island: Raffela già in lacrime, Andrea pronto a mettere alla prova la loro relazione

“Sono fidanzato con Raffaela da quasi 7 anni. Dopo tutti questi anni, voglio capire, voglio avere la certezza che non si abitui di me”. Così si è presentato Andrea. Il pubblico si è subito lasciato andare con i commenti, sostenendo che questa sua incertezza provocherà dolore a Raffaela. Quest’ultima, intanto, ha dichiarato: “Per me lui è un angelo, è il fidanzato perfetto. Quindi in un momento che mi deludi così tanto, mi cade il mondo addosso”. Impossibile non notare le lacrime della giovane, che al solo pensiero di vedere il fidanzato con un’altra è profondamente turbata.

Raffaela e Andrea a Temptation Island: lui riuscirà a resistere alle tentazioni?

Raffaela e Andrea riusciranno ad affrontare le tentazioni senza farsi del male? Intanto, ad attirare l’attenzione ci pensa anche la coppia composta da Valentina De Biasi e Oranzo Carinola. La fidanzata si è già fatta vedere insieme a un tentatore, sorprendendo tutto il pubblico!