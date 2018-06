Temptation Island: Valentina e Oronzo tra le coppie ufficiali VIDEO

Temptation Island coppie ufficiali: ci sono anche Valentina De Biasi e Oronzo Carinola

Dopo Ida e Riccardo e Lara e Michael, la produzione di Temptation Island ha annunciato la terza coppia del cast della nuova edizione. Si tratta di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. I due vengono dalla Sicilia e come evidenziato nel video più in basso vogliono testare il loro rapporto dopo tanti anni insieme. In particolare Valentina vuole capire di più del fidanzato Oronzo, che in passato l’ha tradita più di una volta. Sarà cambiato o l’isola delle tentazioni lo metterà a dura prova? “Tanto Valentina torna sempre”, ha assicurato Oronzo, che è un grande appassionato di calcio.

Quando inizia Temptation Island 2018

Temptation Island dovrebbe cominciare – salvo cambiamenti repentini – giovedì 5 luglio. Intanto le riprese del programma sono già iniziate in Sardegna. A condurre il programma sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. A settembre arriverà invece la versione Vip condotta da Simona Ventura.

Temptation Island 2018: chi sono i tentatori

Tra i tentatori di quest’anno ci sono diversi volti noti. Al momento sono trapelati due nomi: quello di Michael Terlizzi, figlio di Franco ex concorrente dell’Isola dei Famosi, e Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca.