Temptation Island 2018: Giada e Francesco tra le coppie ufficiali VIDEO

Coppie Temptation Island 2018: ci sono anche Giada e Francesco

È stata svelata l’ultima coppia di Temptation Island 2018: si tratta di Francesco e Giada. Non sono due nomi noti al grande pubblico e dunque, come già accaduto nella scorsa edizione, la produzione ha deciso di puntare su degli sconosciuti e di inserire nel cast solo una coppia nota, quella composta da Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne. Del resto non si poteva fare altrimenti dato l’imminente arrivo di Temptation Island Vip, che partirà a settembre sotto la guida di Simona Ventura. Tornando a Giada e Francesco – come si può vedere nel video più in basso – i due partecipano al format condotto da Filippo Bisciglia per cercare di superare la gelosia del ragazzo. Francesco è infatti molto geloso e Giada ha voglia di maggiore libertà.

Quali sono le sei coppie che partecipano a Temptation Island 2018

Ricapitolando sono sei le coppie che partecipano a Temptation Island: Ida e Riccardo, Francesco e Giada, Martina e Gianpaolo, Rafaela e Andrea, Oronzo e Valentina, Lara e Michael.

Quando inizia Temptation Island 2018 e quante puntate saranno

Temptation Island inizierà giovedì 5 luglio e le puntate saranno in totale 4: una in meno rispetto allo scorso anno. Decisione presa per fare spazio a Temptation Island Vip, che verrà girato nello stesso resort in Sardegna.