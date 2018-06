Techetechete’, stasera su RaiUno la prima di 100 nuove puntate

Teche teche te, stasera su Rai1 la prima puntata dedicata alle canzoni estive

Viene trasmessa oggi, venerdì 8 giugno 2018, la prima puntata della nuova edizione di Teche teche te, il fortunato programma di Rai1 quest’anno dedicato alle canzoni estive (ma non solo). A partire dalle ore 20.35 di stasera, infatti, i telespettatori del primo canale RAI potranno assistere ad uno speciale primissimo appuntamento. Il motivo? Il gruppo di autori ha ben deciso di aprire questa ennesima stagione dello show con “Un’estate al mare“. Si tratta di una raccolta di tormentoni che hanno fatto da colonna sonora a tante vacanze estive: da “Luglio” di Riccardo Del Turco, a “Domenica D’agosto” di Bobby Solo, passando per “Vamos à la playa” dei Righeira. Il tutto naturalmente mixato con monologhi, gag e comicità ripescati dagli archivi.

Techetechete’: 100 nuove puntate in onda fino al 16 settembre 2018

Ma già da sabato 9 giugno si cambierà tema. Nel corso delle 100 nuove puntate di Teche teche te, programma cult che su RaiUno andrà in onda fino al prossimo 16 settembre 2018, gli argomenti trattati saranno diversi. Gli spunti per raccontare i costumi degli italiani cambieranno in base ai giorni di programmazione. Qualche esempio? Il venerdì sera, ci sarà spazio per “Cantavamo così”, momento tutto dedicato alle canzoni più famose sentite e risentite dagli anni 60 agli anni 90. Mentre, invece, la domenica sera sarà la volta dell’omaggio ai grandi del cinema italiano: da Virna Lisi a Vittorio Gassman, passando per Ugo Tognazzi, Claudia Cardinale, Stefania Sandrelli e Roberto Rossellini.

Techetechete omaggia il meglio della TV

Del resto, così come recita il sottotitolo Techetechete racconterà ancora una volta anche “il meglio della TV“. L’omaggio nelle restanti puntate settimanali, infatti, sarà tutto riservato a veri e propri colossi del piccolo schermo tricolore: da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, a Raffaella Carrà e Mina, finendo con Loretta Goggi, Enrico Montesano, Carlo Verdone e tanti altri.