Le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva confermate a Striscia la notizia anche per la prossima edizione

Buone notizie per i fan delle Veline Shaila e Mikaela: Antonio Ricci ha confermato le due ragazze a Striscia la notizia! La Gatta e la Neaze Silva balleranno sul bancone più conosciuto della tv anche per la prossima edizione, quella 2018-2019. Una riconferma importante per l’ex allieva di Amici e la sua compagna, che insieme formano una delle coppie di Veline più amate nella storia del programma di Canale 5. E soprattutto le prime due Veline che sanno ballare sul serio, come sottolineato da mesi da più di qualcuno. L’annuncio della riconferma è stato dato dalle dirette interessate su Instagram, dove sia Shaila sia Mikaela hanno espresso tutta la propria gioia e contentezza.

Veline confermate: il messaggio di Shaila Gatta

“Felicissima di essere entrata in questa meravigliosa famiglia!!! Un anno meraviglioso è volato in un batter d’occhio! GRAZIE”, ha scritto sui social network Shaila Gatta. La napoletana, prima di approdare a Striscia la notizia, ha partecipato ad Amici e ha lavorato nel corpo di ballo di diversi format tv, come Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Veline confermate: il messaggio di Mikaela Neaze Silva

“È con grande piacere che annunciamo la nostra riconferma a Striscia la notizia! Grazie per questo anno di grande crescita artistica, ma soprattutto mentale. Sono pronta ad un altro anno e a spaccare tutti gli schermi con la mia gioia!!! GRAZIE DI CUORE ANTONIO RICCI, TUTTO IL TEAM E SOPRATTUTTO AL PUBBLICO CHE CI SEGUE E CI SOSTIENE SEMPRE!!!”, ha invece fatto sapere la Velina Bionda, Mikaela.