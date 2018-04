Stefano De Martino attaccato da Striscia la notizia per l’ennesimo errore all’Isola dei Famosi

Striscia la notizia scopre l’errore di Stefano De Martino durante la finale dell’Isola dei Famosi

Striscia la notizia è tornata ad attaccare Stefano De Martino per il suo ruolo da inviato all’Isola dei Famosi. Dopo i numerosi errori riscontrati nel corso delle varie gare tra naufraghi, il tg satirico di Antonio Ricci ha riscontrato l’ennesimo sbaglio del ballerino durante la finale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In particolare l’ex marito di Belen Rodriguez ha sbagliato a dare un’indicazione a Bianca Atzei durante la prova del fuoco. De Martino ha detto alla cantante che poteva sganciarsi dalla piattaforma perché aveva superato nel tempo Amaurys Perez.

L’errore di Stefano De Martino che poteva penalizzare Bianca Atzei

Ma se Bianca avesse seguito il consiglio di Stefano si sarebbe ritrovata al televoto con il pallanuotista e non sarebbe stata la super finalista della serata. Le parole dell’ex di Amici sono infatti arrivate quando Bianca non aveva ancora raggiunto e superato il tempo fissato da Nino Formicola. Per fortuna di Bianca, l’Atzei non ha seguito il suggerimento dell’inviato del programma ed è riuscita a trattenersi, tanto da superare poi il tempo fatto da Gaspare. Così facendo, sono andati al televoto Nino e Amaurys, con la conseguente sconfitta di quest’ultimo.

Striscia la notizia: Stefano De Martino resta in silenzio

Al momento Stefano De Martino non ha ancora replicato all’attacco di Striscia la notizia. Per ora il campano ha scelto la strada del silenzio. Come del resto già fatto in passato, quando il format Mediaset non ha esitato a definire De Martino “l’arbitro più distratto al mondo”.