Striscia la notizia contro Stefano De Martino per colpa dell’Isola dei Famosi

Dopo Alessia Marcuzzi, Striscia la notizia si scaglia contro Stefano De Martino per il suo ruolo di inviato all’Isola dei Famosi. Il tg satirico di Antonio Ricci se l’è presa con l’ex marito di Belen Rodriguez per via delle irregolarità durante le gare guidate proprio dall’ex ballerino di Amici. Dopo quella di Marco Ferri – che ha preso più cocchi dei suoi compagni – quelli di Striscia hanno notato che nell’ultima prova per il Mejor, quella tra Alessia Mancini e Jonathan, l’ex Velina ha tolto il braccio destro dopo l’ex gieffino e per questo è caduta dopo e ha vinto la sfida. Ficarra e Picone hanno così additato Stefano come “l’arbitro più distratto del mondo”, a quanto pare poco attento al corretto svolgimento delle prove. Come replicherà De Martino a tale frecciatina?

Stefano De Martino e le critiche all’Isola dei Famosi

L’avventura in Honduras si sta rivelando più difficile e complicata del previsto per Stefano De Martino. Il campano è diventato inviato dell’edizione più criticata, quella segnata dagli scandali e dalle polemiche, dal canna-gate e dal corna-gate. Per settimane Stefano ha dovuto affrontare le critiche di Stefano Bettarini, ex inviato del reality show, che sulle pagine del settimanale Spy ha additato De Martino poco adatto al ruolo per il quale è stato chiamato da Mediaset. Successivamente l’ex marito di Simona Ventura ha cambiato idea ma per giorni le sue critiche hanno spaccato in due l’opinione pubblica: da un lato c’è chi ha appoggiato Bettarini e dall’altra chi ha difeso De Martino. Come reagirà ora Stefano di fronte alla frecciatina di Striscia la notizia?