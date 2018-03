Striscia la Notizia: pubblicati gli audio completi di Nadia Rinaldi

Striscia la Notizia pubblica l’audio di Nadia Rinaldi contestato a Domenica live dalla stessa attrice romana

Nella puntata di ieri di Domenica Live, Nadia Rinaldi ha alzato i toni della discussione. Innanzi a Eva Henger l’attrice romana ha sostenuto che gli audio Whatsapp spediti proprio all’ungherese e pubblicati da Striscia la Notizia a proposito delle verità del cannagate fossero stati soggetti a un ‘taglia e cuci’ ad hoc. Il Tg satirico di Antonio Ricci, nella serata odierna ha pubblicato quindi gli audio originali in suo possesso (qui sotto il link), difendendosi dall’accusa di mistificazione dei fatti. E in effetti, da quanto emerge, il ‘taglia e cuci’ ad hoc invocato dalla Rinaldi non pare aver distorto il succo del discorso.

Striscia si difende dalla accuse e manda in onda gli audio completi: “Noi non abbiamo mistificato un bel niente!”

“Noi non abbiamo mistificato un bel niente!”, ha dichiarato Ficarra mentre andava in onda il servizio di Striscia la Notizia sugli audio originali in cui la Rinaldi si spiegava con Eva Henger. Per quanto riguarda la riduzione della registrazione il Tg satirico ha fatto sapere che è stata optata per motivi di tempo e non per camuffare i fatti reali. La versione completa dell’audio rispetto a quella più breve in effetti non pare cambiare granché. L’attrice romana chiede alla Henger di dire al pubblico la testimonianza più veritiera possibile, in modo che entrambe possano uscire dalla vicenda senza macchie.

Nadia Rinaldi: le dichiarazioni a Domenica Live

“Io ho sempre dato la stessa versione dei fatti. Se fanno i taglia e cuci dei messaggi…” ha dichiarato a Domenica Live Nadia, dove è stata attaccata da Daniele Interrante. “Io ho tutti gli originali” ha puntualizzato poi l’ex naufraga. Infine ha ribadito: “Io non ho visto Francesco Monte comprare marijuana, quello che avrebbe visto Eva io non l’ho visto”. La Henger ha assistito allo sfogo della Rinaldi senza batter ciglio: amicizia incrinata? Le due si conoscono da più di venti anni ma il canna-gate potrebbe mettere a dura prova il loro rapporto amichevole.

Qui l’audio integrale di Striscia la Notizia