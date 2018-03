Vestiti Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: tutto merito di Gilda Ambrosio

Avete notato il nuovo look di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi? Camicie e pantaloni di lino, uno stile decisamente più sofisticato e elegante di quanto mostrato fino ad oggi in altri programmi dal ballerino campano. Ebbene, la trasformazione è tutto merito della nuova fidanzata: la stilista e web influencer Gilda Ambrosio. Come fa sapere il settimanale Spy, Stefano indossa in Honduras gli abiti scelti da Gilda. L’Ambrosio ama molto i look Anni Settanta e pare voglia portare De Martino verso quella scia. Dunque, l’immagine dell’ex marito di Belen Rodriguez è già cambiata grazie al reality show di Canale 5 e, complice l’influenza della nuova fidanzata, cambierà ancora di più… Un cambiamento che piace molto al diretto interessato, che condivide dall’altra parte del mondo lunghe chiacchierate su Facebook Time con la nuova compagna.

Il gossip sullo stile di Stefano De Martino in Honduras

“Voci da Mediaset mi riferiscono che Stefano De Martino, inviato all’Isola dei Famosi, indossa abiti scelti da Gilda Ambrosio, stilista e sua presunta fidanzata. Lei è una delle più note influencer ed è molto amica di Chiara Ferragni. Ama i look Anni 70 e si dice che voglia portare su questa scia anche il bel ballerino. Certo, tutto molto diverso dallo stile amato da Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino: chissà che Gilda non voglia cambiare l’immagine di Stefano proprio per scongiurare un ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Una cosa è certa: il ballerino di Torre Annunziata appare più chic del solito” si legge sulla rivista edita da Mondadori.

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

La passione tra Stefano e Gilda è scoppiata la scorsa estate a Ibiza. Complice amici in comune, i due si sono innamorati ma non hanno mai reso ufficiale la loro relazione. Prima di partire per l’Isola dei Famosi, De Martino si è professato ancora single ma i beninformati dicono altro… Del resto, dopo una storia troppo mediatica come quella con Belen, Stefano preferisce andarci con i piedi di piombo!