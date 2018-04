Stefano De Martino a Verissimo: dopo l’Isola dei Famosi sgridato da Belen

Isola dei Famosi, Stefano De Martino a Verissimo: il rimprovero di Belen al suo rientro in Italia

Ospite a Verissimo oggi Stefano De Martino ha avuto modo di raccontare a Silvia Toffannin la sua esperienza in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi. Quello che lo ha messo veramente ha dura prova è stato trascorrere tanto tempo lontano da suo figlio Santiago. Al suo rientro in Italia, tuttavia, il ballerino ha cercato di recuperare, dedicando al piccolo tante attenzioni e coccolandolo forse un po’ troppo. Questo, però, sembrerebbe aver fatto storcere il naso alla sua ex moglie. Belen, infatti, avrebbe invitato Stefano a non viziare troppo il figlio, questo per evitare futuri capricci in futuro.

Stefano De Martino: i complimenti di Belen dopo l’Isola dei Famosi

I rapporti tra Belen e Stefano, oggi, sono tranquilli e sereni. Quando De Martino ha raccontato a Verissimo del rimprovero fatto dalla sua ex, infatti, lo ha fatto con il sorriso stampato in faccia. “La madre mi ha sgridato perché lo vizio” ha dichiarato il ballerino, aggiungendo poi però anche “E ha pure ragione”. Belen, inoltre, stando a quanto dichiarato da Stefano si sarebbe pure complimentata con lui dopo l’Isola. Secondo la showgirl argentina, infatti, De Martino sarebbe stato un papà impeccabile e un bravo co-conduttore.

Belen ha seguito Stefano all’Isola dei Famosi? Il gesto che ha fatto molto discutere i fan

Stando a quanto dichiarato da Stefano De Martino, dunque, Belen avrebbe di fatto seguito l’Isola dei Famosi quest’anno. La stories su Instagram pubblicata dalla Rodriguez durante la finale del programma, tuttavia, sembrerebbe confermare il contrario. È probabile, dunque, che la showgirl abbia ceduto e guardato la concorrenza solo per una sera, tornando poi a dedicare tempo ed energie al programma di Alessia Marcuzzi e a quello che, oggi, è il papà di suo figlio Santiago.