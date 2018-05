Stefano De Martino, addio vacanze a Ibiza: c’entra Belen

Stefano De Martino rinuncia alla vacanza a Ibiza. Ecco perché

Quella di Stefano De Martino sarà un’estate diversa dal solito e a rivelarlo è il settimanale Spy. De Martino è un abituale frequentatore di Ibiza. A detta di persone molto vicine al ballerino, l’ultima vacanza passata ad Ibiza non è stata come Stefano De Martino avrebbe voluto. Pare, infatti, che la scorsa vacanza estiva sia stata stressante per De Martino e il motivo è legato alla sua ex moglie. Infatti, anche Belen Rodriguez ha trascorso l’estate a Ibiza con Andrea Iannone, in una villa non troppo lontana da quella del ballerino ed ex marito.

Stefano De Martino: vacanza in una location top secret con il figlio

Una nuova meta quella che Stefano De Martino avrebbe scelto per trascorrere le vacanze estive. Una location top secret, a detta di Spy. Stefano De Martino passerà la sua vacanza in una villa con il figlio Santiago e nessun altro. Infatti, l’accesso alla location sarà proibito anche per parenti ed amici. Una vacanza che renderà ancora più forte il già bellissimo legame tra Stefano De Martino e il figlio Santiago, avuto con l’ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino si sta trasferendo a Milano, vicino a casa di Belen

Stefano De Martino vive sulla Cassia, a Roma. Il ballerino, come rivela Spy, pare aver fatto le valigie ed essersi diretto verso Milano. Anche mobili fuori dalla casa di Roma. De Martino si sta trasferendo a Milano e proprio nella via parallela a quella di Belen Rodriguez. Quali potrebbero essere i motivi? Sicuramente un modo per stare più vicino al figlio Santiago.