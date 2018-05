Stefano De Martino news: da settembre Professore ad Amici? Il gossip di Nuovo Tv

Novità all’orizzonte per la carriera di Stefano De Martino. Ad appena 28 anni, l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe togliere i panni di ballerino per indossare quelli di Professore. Secondo quanto riporta Nuovo Tv, Maria De Filippi starebbe vagliando la possibilità di far salire in cattedra il suo pupillo. Dal prossimo settembre, con la nuova edizione di Amici, De Martino potrebbe diventare un nuovo insegnante della Scuola. Dunque, non più solo il ballerino professionista o il conduttore della fascia daytime, il giovane sarebbe anche uno dei Professori del programma. Secondo le voci, Stefano potrebbe prendere il posto di Garrison Rochelle che, seppur da anni nella trasmissione, è attualmente in cerca di nuovi stimoli lavorativi.

Amici 2018: Garrison lascia il posto a Stefano De Martino?

“Pare che Maria De Filippi sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna. Chissà, forse al posto di Garrison Rochelle: il coreografo texano comincia a mostrare un po’ di stanchezza“, si legge sull’ultimo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti. Sarà vero? Oltre alle nuove prospettive lavorative ad Amici, resta anche da capire se Stefano sarà riconfermato o meno all’Isola dei Famosi. Dopo la fine del reality show, De Martino aveva confessato di non volersi più separare dal figlio Santiago ma nei prossimi mesi potrebbe cambiare idea, chissà…

Stefano De Martino si dedica al figlio Santiago dopo l’Isola dei Famosi

In attesa di capire quale sarà il suo futuro lavorativo, Stefano De Martino si sta concentrando sul piccolo Santiago che ha 5 anni. Da quando è tornato dall’Honduras, il ballerino trascorre ogni minuto libero con il figlio. Nelle ultime settimane Stefano ha regalato al bambino un weekend a Disneyland Paris, da sempre uno dei posti preferiti del dolce Santi, come viene affettuosamente chiamato dai suoi famigliari.