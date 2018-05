Stefano De Martino Prof ad Amici: ecco perché Garrison va via

Stefano De Martino diventa Professore ad Amici: perché Garrison ha deciso di lasciare il programma

In attesa della conferma ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve, si fanno sempre più insistenti le voci di una promozione di Stefano De Martino ad Amici. Da allievo a professionista, passando per conduttore del daytime, ora l’ex marito di Belen sarebbe pronto a diventare Professore del talent show. Dopo Nuovo Tv, è il settimanale Spy a parlare di un nuovo ruolo per il ballerino nella Scuola di Maria De Filippi. De Martino dovrebbe prendere il ruolo di Garrison Rochelle che, dopo tanti anni nella trasmissione di Canale 5, sarebbe pronto a tornare negli Stati Uniti per un altro importante progetto.

Garrison Rochelle pronto a lasciare Amici per un nuovo progetto

“Garrison tornerà negli Stati Uniti dove si dice sia stato chiamato per mettere in piedi un nuovo talent show…Sarà una copia a stelle e strisce di Amici?”, si legge sull’ultimo numero della rivista. Dunque, Garrison sarebbe pronto a lasciare l’Italia per una nuova avventura negli Stati Uniti, che coniuga televisione e danza. Maria De Filippi avrebbe colto la palla al balzo per promuovere De Martino, da sempre uno dei suoi ex allievi preferiti.

Stefano De Martino rinuncia all’Isola dei Famosi 2019

Intanto Stefano ha già confermato che il prossimo anno non ricoprirà di nuovo il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi. Nell’ultima edizione ha sofferto troppo per la lontananza dal figlio Santiago e non è intenzionato a ripetere l’esperienza.