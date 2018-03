By

Stefano De Martino a Emigratis con Pio e Amedeo parla di Belen, Iannone e Emma Marrone

Stefano De Martino è stato tra i protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Emigratis, il divertente programma di Pio e Amedeo. Il ballerino di Amici è stato intervistato dal duo comico pugliese durante lo show registrato la scorsa estate a Ibiza. E tra una chiacchiera e un’altra si è parlato molto della vita privata di Stefano: da Emma Marrone a Belen Rodriguez, senza dimenticare Andrea Iannone. Sull’ex moglie De Martino ha rivelato che il matrimonio è finito per una questione di incompatibilità caratteriale. “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi” ha fatto sapere l’inviato dell’Isola dei Famosi. Che ha raccontato pure un retroscena venuto a galla solo ora, quando il rapporto con l’argentina è ormai finito da tempo. “Mio padre era preoccupato quando gli ho detto che stavo con Belen ma poi quando l’ha conosciuta ha cambiato idea…” ha confessato il campano.

Emigratis: Stefano De Martino non si esprime su Emma Marrone

Quando Pio e Amedeo – con la loro consueta irriverenza – hanno tirato in ballo un eventuale ritorno di fiamma con Emma Marrone, Stefano De Martino ha scosso la testa ad intendere che di recente non c’è stato nulla con la cantante salentina, conosciuta otto anni fa nella Scuola di Maria De Filippi. E quando il duo comico ha punzecchiato Stefano sulle doti passionali di Emma, De Martino ha dichiarato con il sorriso sulle labbra: “Non ho abbastanza soldi per gli avvocati”.

Stefano De Martino: “Iannone? Ha più soldi di me”

E a proposito di soldi, quando Pio e Amedeo hanno fatto notare a Stefano che Iannone aveva dato loro nella scorsa stagione di Emigratis ben 500 euro, De Martino ha esclamato: “Non ho gli stessi soldi di Iannone!”. Ma alla fine dell’incontro il giovane non è stato da meno e ha offerto alla coppia di comici ben 520 euro!