Stefano De Martino nega di essere fidanzato: Mara Venier lo bacchetta

Isola dei Famosi, Stefano De Martino nega di avere la fidanzata: Mara Venier riprende l’inviato

Stefano De Martino continua a professarsi single nonostante le numerose indiscrezioni sul suo rapporto con la stilista e web influencer Gilda Ambrosio. Interpellato da Alessia Marcuzzi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, il ballerino si è professato single e per nulla impegnato. Una domanda nata da La Pinella che ha immaginato una probabile storia tra l’ex marito di Belen e Valeria Marini, ospite del reality show in Honduras. Al “no” di De Martino ha però replicato Mara Venier, che ha dichiarato di non credere a questa versione fornita dall’inviato del programma. “A me risulta che tu sia impegnato…” ha fatto notare l’ex Signora della Domenica. Stefano è riuscito a svincolarsi subito con ironia, alludendo ad una relazione proprio con la Venier: “Mara, quello che c’è tra di noi va oltre…”. Dunque, continua il silenzio sul rapporto tra Stefano e Gilda: i due hanno deciso di viverlo nel totale riserbo e nella massima riservatezza.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: amore con discrezione

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si frequentano dalla scorsa estate. Si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati. Entrambi hanno scelto di non ufficializzare la loro storia d’amore. Una decisione presa considerando il trascorso di De Martino: dopo due storie eccessivamente mediatiche come quelle con Emma Marrone e Belen Rodriguez, il campano ha preferito cambiare strada. Gilda è però entrata in pieno nella vita di Stefano: è diventata amica di Adelaide De Martino, la sorella dell’ex di Amici, e ha già conosciuto il piccolo Santiago.

Stefano e Gilda: sempre in contatto anche se lontani

Anche se in Honduras da mesi per via dell’Isola dei Famosi, Stefano De Martino non ha dimenticato Gilda Ambrosio. I due si tengono in contatto attraverso Facebook Time, dove si concedono lunghe video chiamate.

Chi è Gilda Ambrosio: la carriera e la vita privata della stilista

Gilda Ambrosio ha 26 anni, è nata a Napoli ma vive a Milano. Si è trasferita qui per lavorare nel mondo della moda: è una stilista e web influcer. Prima di conoscere Stefano De Martino ha avuto una relazione con Andrea Rosso, figlio del patron della Diesel. È molto amica di Francesca Chillemi, l’ex Miss Italia oggi attrice, impegnata con l’altro proprietario del noto brand di moda, Stefano Rosso, dal quale ha avuto la figlia Rania.