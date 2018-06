Stefano De Martino: “Ritorno di fiamma con Belen? Non serve a niente”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non tornano insieme: l’intervista del ballerino a Diva e Donna

Nessun ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. De Martino ha seccamente smentito un ricongiungimento con l’ex moglie. Il ballerino e la showgirl argentina hanno ora trovato un equilibrio per il bene del figlio Santiago e non intendono rovinarlo con un riavvicinamento di tipo amoroso. È lo stesso ex inviato dell’Isola dei Famosi a chiarirlo nell’ultima intervista concessa al settimanale Diva e Donna. “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. È vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?”, ha detto Stefano De Martino.

Stefano De Martino nega la storia d’amore con Gilda Ambrosio

Oltre a negare un ritorno di fiamma con Belen, Stefano ha pure smentito la storia con la stilista e web influencer napoletana Gilda Ambrosio. Seppur vicini da circa un anno – il primo avvistamento tra i due ad Ibiza risale proprio all’estate del 2017 – De Martino si è dichiarato single. “Sono single e non vi nascondo che sono felice così, concentrato su me stesso. Lo sono da talmente tanto tempo che per me è difficile ora pensare di poter includere qualcuno nella mia vita”, ha chiarito il giovane. Per il momento Stefano vuole dedicarsi solo a se stesso, alla sua carriera e a Santiago che, nonostante la separazione dei genitori, cresce sereno e spensierato.

Le ultime parole di Belen Rodriguez su Stefano De Martino

Di recente anche Belen Rodriguez ha rilasciato parole d’affetto e stima nei riguardi del suo ex marito. “Ci vogliamo bene, c’è un grande affetto e siamo sereni. Ma non scrivete falsità d’amore, non sarebbe corretto”, ha puntualizzato la sud americana.