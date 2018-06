Stefano De Martino, il piccolo incidente in tv e l’appello a fare un figlio

Vuoi scommettere?: piccolo incidente per Stefano De Martino e Rossella Brescia

Ospite a Vuoi scommettere?, Stefano De Martino si esibisce in un ballo insieme a Rossella Brescia, ma qualcosa va storto. Dopo i primi passi di mambo eseguiti correttamente dai due, in studio si verifica un piccolo incidente. Il ballerino solleva la danzatrice per fare una presa, lei finisce a terra perdendo anche il microfono e Michelle Hunziker chiede se sia trattato di una caduta. Anche De Martino spende due parole per commentare il momento. L’ex di Belén sdrammatizza così (“a casa queste cose fatele col casco”) e pure Gerry Scotti ironizza con queste parole (“Se fa quella fine…”). Alla fine, il regista Roberto Cenci fa il suo e rimanda il replay della scena. Dalle immagini sembra tutto chiaro: durante il ballo De Martino prende male la gamba della Brescia, la fa “volare” più del dovuto e lei tocca il pavimento. E meno male che Scotti aveva presentato l’esibizione parlando di “magico intreccio di bellezza, armonia e seduzione“…Ecco il video.

Un magico intreccio di bellezza armonia e seduzione: Rossella Brescia e Stefano De Martino ci accompagneranno in questa nuova puntata! 🔥 #VuoiScommettere Gepostet von Vuoi Scommettere? am Donnerstag, 7. Juni 2018

Stefano De Martino, in tv l’appello a fare un figlio: “Lasciate accesa la TV e datevi da fare!”

Com’è ovvio che sia, in TV Stefano De Martino parla anche di…scommesse. Alla domanda di Michelle Hunziker, che gli chiede quale sia la sua “scommessa vinta”, l’ex marito di Belén Rodriguez stupisce tutti parlando di Santiago: “Non pensavo – dice – di poter diventare padre così giovane e invece l’ho fatto e sono contento“. Quindi, su Canale5 De Martino chiude il suo intervento da papà rivolgendo ai telespettatori anche un appello a fare un figlio: “Adesso – conclude – tornate a casa, lasciate accesa la tv e tra una pubblicità e l’altra datevi da fare!“.