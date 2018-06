Stefano De Martino coinvolto in un incidente stradale: paura per il ballerino

Incidente in A1 per Stefano De Martino: cosa è successo al ballerino

Tanta paura per Stefano De Martino nella notte tra il primo e il due giugno. Il ballerino è rimasto coinvolto in un incidente stradale in A1 nel territorio tra Anagni e Ferentino. Il sinistro si è verificato intorno alle 2, quando l’ex marito di Belen Rodriguez era a bordo di un auto insieme a un amico per raggiungere Napoli, in vista di un evento in programma. Come riporta Frosinone Today, l’ex inviato dell’Isola dei Famosi era seduto sul lato passeggero a bordo di un’Audi TT alla cui guida c’era un suo amico. All’improvviso, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, la vettura si sarebbe scontrata con una Punto.

Come sta Stefano De Martino dopo l’incidente in A1

A quanto pare il conducente della Punto avrebbe perso il controllo finendo al centro della carreggiata: proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta l’auto con a bordo Stefano De Martino, che non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto nonostante la brusca frenata. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente della Punto sarebbe rimasto lievemente ferito. Il ballerino di Amici e il suo amico sono invece usciti illesi dall’impatto, come dimostrano anche le ultime storie su Instagram di Stefano.

Nessuna conseguenza per Stefano De Martino

Nonostante l’incidente stradale, Stefano De Martino è riuscito ad arrivare in tempo all’evento fissato nella sua agenda. Il giovane è stato ospite di un negozio d’abbigliamento in provincia di Napoli, dove ha accolto numerose fan corse per un selfie insieme.