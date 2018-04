Isola dei Famosi, paura per Stefano De Martino e la produzione: un uomo è stato ucciso nell’albergo del ballerino

Giorni di terrore in Honduras per Stefano De Martino e tutta la produzione dell’Isola dei Famosi. Come fa sapere il settimanale Spy, nel numero in edicola a partire da venerdì 6 aprile, nel giorno di Pasqua c’è stato un omicidio nell’albergo dove alloggia l’ex marito di Belen Rodriguez e il resto degli addetti ai lavori al programma di Canale 5. Per la precisione è stato giustiziato da due killer un narcotrafficante del posto. I sicari armati hanno raggiunto la piscina dell’hotel facendosi largo tra gli ignari clienti e lì hanno colpito il boss, che è morto sul colpo.

Isola dei Famosi: ucciso un narcotrafficante nell’albergo della produzione

I due killer si sono poi dileguati approfittando del panico tra gli ospiti della struttura. Per la vittima c’è stato poco da fare: in un lago di sangue, il corpo crivellato da 19 colpi di pistola è rimasto a lungo riverso sulla schiena a bordo piscina a pochi passi dalle stanze in cui riposano Stefano De Martino e tutti gli altri italiani che lavorano all’Isola dei Famosi. Per fortuna sono tutti illesi i componenti della troupe della trasmissione ma la paura e il terrore non sono svaniti. Per il momento la sicurezza della struttura ospedaliera non è riuscita a identificare i killer né il veicolo con cui sono arrivati: la polizia sta cercando delle prove concrete per risalire agli omicidi ma la situazione non è delle migliori.

Stefano De Martino non ha ancora commentato l’accaduto

Al momento né Stefano De Martino né la produzione dell’Isola dei Famosi hanno commentato l’accaduto. Se ne parlerà forse nella prossima puntata in onda lunedì 9 aprile?