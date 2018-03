By

Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi, come trascorre il tempo libero in Honduras? Ecco le dichiarazioni al settimanale Chi in edicola da mercoledì 14 marzo.

Stefano De Martino e il racconto su Chi dell’Honduras

“Quando tornerò a casa avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato”, dichiara il ballerino.

“Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del paese in cui ti trovi”, aggiunge l’ex marito di Belen Rodriguez.

“Uno dei miei posti preferiti è una piccolissima isoletta, Chachahuate, abitata da pescatori e dalle loro famiglie. Mi piace passare del tempo con i bambini di quest’isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione. Che tu abbia poco o tanto non importa, l’importante è avere qualcuno con cui condividerlo”.

Stefano De Martino e la giornata tipo in Honduras

La sua giornata tipo? Si sveglia già alle 5.30, fa colazione, si allena e poi sperimenta le prove oppure segue la vita dei concorrenti durante il montaggio dei servizi per il daytime. La sera della diretta arriva alle 10 in palapa mentre alle 14.30 va in onda, quindi cena con i ragazzi della produzione e chiacchiere fino alle 3 di notte, quando in Italia sono le 10 del mattino e arrivano gli ascolti. Nel tempo libero va a cavallo o a pesca o nei centri commerciali di La Ceiba, la città più vicina.

Le dichiarazioni di Stefano a Silvia Toffanin a Verissimo

“Non posso uscire dal residence, la situazione in Honduras non è delle migliori”, spiegò Stefano De Martino a Silvia Toffanin in collegamento con Verissimo.

“Ma posso assicurare che le persone del posto sono meravigliose, molto ospitali. La natura è meravigliosa, il cibo non è proprio eccellente”.

Oltre a tenersi in contatto con Gilda Ambrosio, De Martino non dimentica il figlio Santiago, che potrà riabbracciare solo il prossimo aprile, quando finirà la trasmissione: “Mi ha fatto l’in bocca al lupo con un video”.