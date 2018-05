Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme: l’indiscrezione

Stefano De Martino dopo l’Isola dei Famosi di nuovo vicino a Gilda Ambrosio: lo scoop di Chi

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? Sebbene l’ex inviato dell’Isola dei Famosi abbia più volte ribadito recentemente di essere single, il settimanale Chi sembrerebbe pronto a scommettere il contrario. Stando a quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini, infatti, pare che l’ex marito di Belen Rodriguez abbia ripreso a frequentare la fashion blogger. Da quando è rientrato in Italia tra lui e Gilda ci sarebbe stato un riavvicinamento. Parlare di fidanzamento o di relazione amorosa quindi è al momento un po’ prematuro ma, viste le ultime indiscrezioni, forse il bel De Martino potrebbe non rimanere più a lungo single.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fidanzati? I due avrebbero ripreso a frequentarsi dopo l’Isola dei Famosi

Due sono state le notizie riportate oggi nell’ultimo numero di Chi uscito in edicola. Dopo aver fatto sapere ai lettori l’intenzione di Stefano De Martino di non voler accettare più il ruolo di inviato del’Isola, il giornale ha poi riportato un altro scoop (forse il più ghiotto per gli appassionati di gossip). “In queste settimane Stefano si è riavvicinato a Gilda Ambrosio” è stato infatti scritto nella rubrica Chicche di Gossip. I due hanno forse deciso di fare sul serio? E se così fosse come mai De Martino continuerebbe ad affermare il contrario?

Stefano De Martino fidanzato? I rapporti con Gilda Ambrosio

Sulla presunta relazione con Gilda Ambrosio Stefano De Martino non si è sbilanciato pubblicamente. Durante una diretta dell’Isola, inoltre, il ballerino di Amici si era pure dichiarato single. Alcuni, però, sembrerebbero pronti a scommettere il contrario oggi. Il motivo che spinge Stefano a comportarsi così? La voglia di discrezione. Con Emma Marrone e Belen Rodriguez tutto era stato raccontato da giornali e adesso, perciò, De Martino potrebbe non voler rifare gli stessi errori.