Stefano De Martino avvistato insieme all’ex di Gianluca Vacchi: il gossip

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? L’inviato de l’Isola avvistato di nuovo in compagnia con l’ex di Gianluca Vacchi

Stefano De Martino tornato dall’Honduras ha dichiarato durante la finale dell’Isola dei Famosi di non avere occhi se non che per il figlio Santiago al momento. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, però, il ballerino è stato avvistato in compagnia di una giovane e bella ragazza. Si tratta di Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi. La donna, tuttavia, oggi è sentimentalmente legata ad un altro uomo. Ma perché il loro incontro ha insospettito gli esperti di gossip? Ebbene, pare che in passato si sia parlato di probabili incontri segreti tra Stefano De Martino e Giorgia. Tra di loro, quindi, c’è solo una tenere amicizia o forse gatta ci cova?

Stefano De Martino dopo l’Isola dei Famosi: la giornata trascorsa insieme a Santiago e l’incontro con Giorgia

Come si legge nel giornale di Alfonso Signorini: “Rientrato dall’Honduras Stefano De Martino è corsa dal figlio ed ha trascorso una giornata con lui Poi hanno cenato in un ristorante e lì è comparsa a sorpresa l’ex di Vacchi”. I due, stando a quanto riportato dal settimanale, si sarebbero abbracciati e salutati affettuosamente tanto che, quest’incontro, ha spinto i giornalisti a chiedersi: “Semplice amicizia o attrazione di ritorno?”. Certo è che questi, al momento, sembrano davvero essere pochi indizi per poter affermare che si tratta di una relazione. Qualora però qualcosa dovesse saltare fuori noi, ovviamente, saremo pronti a raccontarvela.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: i rapporti attuali con l’ex moglie

Attualmente non sembrano esserci problemi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo la separazione, infatti, i due stanno cercando di fare il proprio meglio per rendere tranquilla e serena la vita del piccolo Santiago. Mentre tuttavia Stefano si stava impegnando a portare a casa l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, a casa, Belen si dedicava alla concorrenza. L’argentina, infatti, con su Instagram ha fatto sapere ai propri followers di essere impegnata a guardare un altro programma e, con lei, anche Santiago non stava guardando il papà in Tv. Chissà come l’ha presa De Martino.