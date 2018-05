Stefano De Martino si trasferisce: ecco perché ha preso casa vicino Belen

Stefano De Martino cambia casa e va a vivere vicino all’ex moglie Belen: la scelta di trasferirsi dopo l’Isola dei Famosi

Stefano De Martino al ritorno dall’Honduras ha più volte ribadito di avere avuto tanto tempo per pensare alla sua vita durante l’esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi. La prova più dura che ha dovuto affrontare stando così tanto tempo via dall’Italia è stata la lontananza dal figlio Santiago. Adesso che è tornato, infatti, il ballerino di Amici sta facendo di tutto per recuperare. Come? Il primo importante cambiamento, stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, riguarderebbe proprio la sua abitazione. De Martino, nello specifico, pare stia cambiando casa per trasferirsi in un appartamento a pochi passa da quello della sua ex Belen Rodriguez. Il motivo? Stare vicino al figlio Santiago.

Stefano De Martino dopo l’Isola dei Famosi: la casa a pochi passi da Santiago e Belen

Il suo nuovo appartamento Stefano De Martino lo ha scelto soprattutto tenendo conto della vicinanza a quello in cui abita il figlio Santiago. Come riportato infatti dal settimanale Chi “La casa di Belen dista solo 300 metri da quella di Stefano”. De Martino, inoltre, pare che stia facendo di tutto per accogliere il figlio nel migliore dei modi dopo questo trasferimento. Nella nuova abitazione, infatti, l’ex inviato dell’Isola dei Famosi sta facendo arredare la stanza del piccolo Santiago da designer molto conosciuti nel settore.

Stefano De Martino dopo l’Isola dei Famosi diventa professore di Amici? L’indiscrezione

Come molti probabilmente già sanno Stefano De Martino ha già rifiutato il ruolo di inviato della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Le sue priorità adesso sono altre come, per esempio, non stare più così tanto tempo lontano dal figlio Santiago. Il prossimo anno, però, De Martino potrebbe ritornare ad Amici in un ruolo inedito. Al ballerino, infatti, pare sia stato proposto di prendere il posto di uno dei professori del programma.