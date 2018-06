Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen? Lo scoop di Oggi

Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen Rodriguez? Le ultime indiscrezioni lo confermano

Su un possibile ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si è detto e scritto tanto. A tirare in ballo l’ex inviato dell’Isola dei Famosi, però, questa volta è il settimanale Oggi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che De Martino sia ancora innamorato di Belen. Voci insistenti, nello specifico, starebbero continuando a sostenere questa notizia che, se confermata, sarebbe davvero uno scoop senza precedenti. Ad onor del vero, però, Stefano De Martino ha più volte ribadito di non provare più nulla per la sua ex moglie, se non affetto. I due, difatti, in più occasioni hanno spiegato di starsi frequentando molto per il bene del figlio Santiago.

Stefano De Martino vuole ritornare con Belen? Lo scoop del settimanale Oggi

“È una voce più che insistente quella che vuole Stefano De Martino ancora innamoratissimo della Rodriguez” è stato scritto nell’ultimo numero di Oggi. Ma lui non sarebbe impegnato al momento con Gilda D’Ambrosio? Ebbene, stando a quanto sostenuto dal giornale, “Si sussurra che il recente riavvicinamento del ballerino napoletano alla sua ex fiamma pare sia solo un modo per fare ingelosire Belen attirandone l’attenzione”. Queste, però, al momento rimangono voci non confermate e, sebbene i due nell’ultimo periodo abbiano speso solo belle parole nei loro confronti, nulla di fatto confermerebbe in questo momento questa tesi.

Stefano De Martino: ritorno di fiamma con Belen? Le ultime dichiarazioni del ballerino

Decisamente in contraddizione con quanto sostenuto nell’ultimo numero di Oggi sono le ultime dichiarazioni di Stefano De Martino rilasciate a Diva e Donna. Il ballerino, infatti, pur ribadendo la stima e l’affetto che ancora adesso lo lega a Belen, ha assolutamente smentito ogni possibile ritorno di fiamma. È forse questo solo un modo per depistare i più curiosi? D’altronde, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che ai suoi amici (quando questi gli chiedono della Rodriguez) De Martino continuerebbe a ripetere: “Chi vivrà vedrà. Chi l’ha detto che è finita quando sembra davvero finita?”.