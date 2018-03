Boss in incognito 5 , la terza puntata andrà in onda giovedì 15 marzo alle 21.20 su Rai2. Ecco chi è l’imprenditore protagonista del docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol e condotto da Gabriele Corsi.

Boss in incognito 2018, chi è il protagonista della terza puntata di giovedì 15 marzo

Protagonista di questa puntata sarà Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World, il parco divertimenti italiano dedicato al cinema e alla tv nato nel 2010 a Pomezia, vicino a Roma, presso gli Studi Cinematografici De Laurentiis. Cinecittà World occupa 200 dipendenti e accoglie circa 250.000 visitatori l’anno.

Nella sua avventura in incognito, Cigarini incontrerà Michele, il manutentore delle attrazioni, e con lui proverà grandi brividi per garantire la sicurezza degli ospiti del parco; Alessandro, che lo aiuterà a prendere per la gola i visitatori; Prjska, la stalliera che lo avvicinerà al mondo dei cavalli, istruendolo sulle cure e le attenzioni di cui necessitano per prepararsi alle esibizioni; Nadia, che lo accompagnerà nella pulizia di tutto il parco e infine Andrea, uno degli attori dei sette spettacoli live offerti quotidianamente, che gli farà capire quanta passione ci voglia per far divertire gli ospiti di Cinecittà World.

Boss in incognito 2018, il meccanismo del docu-reality di Rai2

Vista la popolarità del programma è stato necessario ideare una nuova “copertura” per entrare nelle aziende e depistare i lavoratori, in modo che non associassero la presenza delle telecamere a Boss in incognito.

Corsi viene presentato come il conduttore di un nuovo programma, Ricollocati, che aiuta persone ormai non più giovanissime, che hanno perso il lavoro a causa della crisi, a trovare una nuova occupazione. Protagonisti di questo nuovo programma i boss, che hnno una nuova identità e un nuovo aspetto fisico, grazie alla trasformazione di trucco e parrucco. Con i boss Gabriele fa il resoconto di quanto successo durante le ore al lavoro, scambiandosi impressioni ed emozioni, anche sulle persone incontrate. Le emozioni restano infatti uno dei punti cardine di questo format che racconta la straordinarietà di persone lontane dalle grandi ribalte mediatiche: individui che affrontano il lavoro con amore e grande senso di responsabilità e che, nonostante i sacrifici e qualche difficoltà, guardano con positività al futuro.

Boss in incognito 2018, quali saranno i prossimi protagonisti

I protagonisti delle successive puntate saranno il boss di un’azienda di dolci, il boss di un grande parco di divertimenti e il boss di un’azienda che opera nel settore dell’igiene urbana.

Ci sarà, poi, una puntata speciale ambientata ad Accumoli, paese colpito dal terremoto.