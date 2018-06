Stefania Rocca parla della sua esperienza a Ballando con le Stelle: l’infortunio e la sua eliminazione dal programma

Stefania Rocca a Ballando con le Stelle ha sicuramente fatto conoscere un lato inedito di sé al pubblico del piccolo schermo. L’attrice, infatti, quest’inverno ha provato a mettersi in gioco partecipando al programma di Milly Carlucci, senza tuttavia ottenere un gran risultato. Un infortunio imprevisto, nello specifico, ha molto danneggiato Stefania Rocca a Ballando con le Stelle, impedendole di gareggiare al massimo della forma. Di quanto questa esperienza sia stata dura per lei l’attrice ne ha parlato pure nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Grazia, spiegando ai lettori i motivi che l’avrebbero spinta però comunque a continuare fino alla sua eliminazione.

Stefania Rocca dopo Ballando con le Stelle: “Non mi sono divertita per niente”

A Ballando con le Stelle, soprattutto dopo il suo infortunio, Stefania Rocca ha dimostrato di essere una donna che non si arrende facilmente. “Sono stata sfortunata” ha dichiarato a tal proposito “Durante le prove della prima puntata il mio partner mi ha afferrato male e mi ha infilato un dito nelle costole. Abbiamo continuato anche se sentivo un gran dolore”. Ma allora perché non si è ritirata prima dalla gara? “Sono una che non abbandona mai le cose a metà” ha spiegato l’attrice “Ballavo con tanti limiti. Prendevo antidolorifici. Se mi fossi fermata prima non mi sarei umiliata così in diretta TV”. Quella di Ballando, quindi, è stata per Stefania Rocca sicuramente un’esperienza difficile. “Non mi sono divertita per niente” ha infatti la stessa affermato.

Stefania Rocca a Ballando con le Stelle: da attrice a ballerina nel programma di Milly Carlucci

Sebbene sia durato poco, Ballando con le Stelle ha dato la possibilità a Stefania Rocca di interpretare un ruolo inedito per lei: quello della ballerina. Quanto le è servita questa esperienza? “Spero di averne fatto tesoro” ha dichiarato lei “Ma non ne sono certa, perché ho un carattere determinato”.