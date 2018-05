Stefania Pezzopane al GF: frecciatina a Favoloso, Simone in lacrime

Grande Fratello, Simone Coccia: una grande dimostrazione d’amore da Stefania Pezzopane

Barbara d’Urso e il Grande Fratello ha organizzato una bellissima sorpresa per Simone Coccia. Il nominato di questa settimana ha ricevuto una dolcissima visita da parte della sua fidanzata. Da quando il giovane e la senatrice Stefano Pezzopane hanno ufficializzato la loro storia d’amore se ne sono sentite davvero di tutti i colori. Due persone completamente diverse che in tanti credevano fingessero. Lui ex spogliarellista, lei donna di politica molto apprezzata dagli italiani. Prima dell’inizio di questa grande avventura, i due avevano deciso che la donna non avrebbe dovuto e potuto entrare nella Casa più spiata d’Italia. Con il passare delle settimane le cose sono cambiate e Stefania ha deciso di andare a trovare l’uomo con cui ha condiviso questi ultimi quattro anni.

Simone Coccia in lacrime al Grande Fratello 2018: le dichiarazioni di Stefania Pezzopane

Una volta freezato Simone, la Pezzopane si è fatta vedere e lui è scoppiato a piangere. Un momento a dir poco romantico e che ha fatto commuovere il pubblico e non solo. Anche Alberto Mezzetti è finito in lacrime nell’ascoltare le parole della senatrice. “Ciao Simone. Ormai è un mese che non ci vediamo, non ci sentiamo. Io ho seguito tutto e sono sempre con il batticuore perché il tuo ingresso nella Casa ha scatenato tante cose. Molte cattiverie, cadute di stile, stupidaggini, bugie, menzogne. Tutto addosso a Simone. Ma Simone non è quello che raccontano alcuni. Simone è quello della Casa. Simone è quello che scrive il cartello. Perché Simone fa così, fa delle cose semplici, ma molto belle. Magari tutti si aspettavano che io mi fidanzassi con uno come me, invece ho scelto uno diverso da me, ma non per questo è un amore che non merita l’attenzione e il rispetto. Io continuo ad amarti.” Le parure di Coccia sembrano essere perciò tutte infondate. Il gieffino era convinto che la sua fidanzata lo lasciasse e abbandonasse subito dopo il Grande Fratello 2018.

Stefania Pezzopane: frecciatina ai concorrenti del GF 15 e l’amore per Simone Coccia

Successivamente, Stefania Pezzopane si è anche tolta un sassolino dalla scarpa. La senatrice ha infatti risposto a chi in Casa l’ha presa in giro a causa della sua altezza. “Qualcuno ha detto che assomiglio a quel pouf, ma quel pouf non ha la testa, io ce l’ho.Qualcuno se la prende con chi è più piccolo, ma io guido la sfida delle piccolette. La sfida a dire che chi è diverso è bello uguale.” L’invito della senatrice a Simone è stato quello di non cadere di fronte le provocazioni e di non dare retta a chi usa modi violenti e bruschi.