La Pezzopane torna al Grande Fratello: Aida Nizar grida contro Simone

Finale Grande Fratello 15, il discorso d’amore di Stefania Pezzopane: Aida Nizar contro Simone Coccia Colaiuta

Stefania Pezzopane è tornata al Grande Fratello 15. In occasione della finale, l’onorevole ha riabbracciato il fidanzato Simone Coccia Colaiuta e tenuto un altro discorso sull’amore che combatte i pregiudizi. Sull’amore più forte di tutto, più forte delle critiche e delle malelingue. “Ho pensato tanto e ho ascoltato tanto, ho sentito tanta ostilità. Penso che sia una missione combattere l’ostilità e il rancore. Non ci si può vergognare di amare. Bisogna vergognarsi di odiare. L’amore ha mille colori, i colori dell’arcobaleno, vince sempre. L’amore è una lotta contro i pregiudizi. Quando sono entrata nella Casa mi hanno contattata tante persone. Guidare la rivolta delle piccolette, delle cicciottelle, di quelli che si sentono emarginati”, ha detto la Pezzopane.

Simone Coccia riabbraccia Stefania Pezzopane

“Io e Simone combattiamo contro i pregiudizi. Questa è stata un’esperienza importante. Ho capito che un sogno non va interrotto, va sperimentato. Adesso che lo hai fatto sarai più ricco e più forte. Ci sono state ostilità e riappacificazioni, è la vita. Io ti amo tanto, amo la vita e amo l’amore” ha aggiunto Stefania Pezzopane. L’Onorevole ha ammesso che non è stato facile superare questo mese lontano da Simone Coccia Colaiuta ma che per fortuna tutto è andato per il meglio.

Aida Nizar attacca di nuovo Simone Coccia

Prima dell’ingresso di Stefania Pezzopane, Aida Nizar ha attaccato Simone Coccia Colaiuta. La spagnola ha gridato contro il gieffino, rimarcando che non meritava la finale e il quinto posto al GF 15. “Sei un quaquaraqua. Con Aida hanno buttato via lo stampo. Ho vinto nel cuore degli italiani. Sei un truffatore, una mezzasega, una persona vuota, non meritavi di arrivare in finale”, ha fatto sapere la Nizar. Simone ha preferito non rispondere alle critiche di Aida: si è limitato a fare il gesto del pollice in giù e scuotere la testa.