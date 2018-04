Il cantante dei The Kolors, Stash, scrive un lungo post dall’ospedale: “Convivo con la sensazione di svenimento”

Stash, noto cantante dei The Kolors, dal lettino di ospedale scrive un lungo post su Instagram in cui spiega le sue condizioni di salute. Nulla di allarmante per il rampate frontman, ma comunque una situazione fisica da tener monitorata in maniera costante. Inoltre il musicista in questi giorni è finito al centro di un rovente gossip dove gli è stato affibbiato un bollente flirt con Anna Tatangelo. La presunta love story è rimasta tale, cioè solo presunta, visto che il diretto interessato ha smentito categoricamente la notizia.

Il leader dei The Kolors spiega le sue condizioni di salute: “Bassa pressione, ma tutto ok”

“A volte per via della mia pressione un po’ più bassa rispetto alla media mi ritrovo a dover convivere costantemente con la sensazione di svenimento – scrive Stash sul suo profilo Instagram – soprattutto nei periodi di lavoro intenso come questo”. Il cantante tiene poi a precisare che non c’è nulla di preoccupante e che il suo ricovero è avvenuto per fare un check-up completo prima dell’inizio del suo tour. “Fortunatamente TUTTO OK!!!“, ha aggiunto. Spazio poi a riflessioni più profonde: “Le pochissime volte che mi sono trovato su quel letto ho pensato a chi è costretto a starci per tanto tempo per motivi molto più seri… Non riesco a spiegarvi quanta solidarietà provo per chi è meno fortunato di noi e lotta contro malattie per cui ci si ritrova a cambiare vita”.

Anna Tatangelo e Stash: il gossip che non decolla

Udite udite: Anna Tatangelo e Stash si stanno frequentando, flirt in corso. La voce ha riempito le pagine di gossip nelle ultime ore. Peccato che di vero non ci sia nulla, stando almeno alle dichiarazioni del leader dei The Kolors che si è affrettato a fare chiarezza sulla vicenda, spiegando che considera l’ex di Gigi D’Alessio solo una grande amica, anzi una ‘sorella’. Il caso è dunque chiuso. Nel frattempo Stash, dopo il ricovero in ospedale e il check-up dal riscontro positivo è pronto ad affrontare il tour estivo, dove ha promesso scintille ai fan.