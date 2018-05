Stasera Italia, Corona al telefono contro Alda D’Eusanio: video

Fabrizio Corona, telefonata a Stasera Italia: “Alda D’Eusanio m’ha leccato il cu…o per cinque anni”

Negli studi di Rete4, a Stasera Italia, si parla del “ritorno” di Fabrizio Corona. Ma ad un certo punto succede l’inaspettato. Uno degli ospiti comunica a Giuseppe Brindisi di avere al telefono l’ex “re dei paparazzi”. Così il conduttore decide di far ascoltare la telefonata anche a casa. “Vediamo – dice il giornalista in diretta TV – se attraverso il nostro microfono si sente l’audio di Fabrizio. Un esperimento…Fabrizio ci sei?“. Il presentatore neanche finisce di pronunciare queste parole, che la voce di Corona piomba sul piccolo schermo per un attacco-difesa rivolto a chi c’è in studio: “Alda D’Eusanio – afferma Corona durante la telefonata – m’ha leccato il cu…o per cinque anni“. A questo punto, Brindisi prova a raffreddare i toni (“No, no, Fabrizio“) ma ormai il danno è fatto.

Stasera Italia, Alda D’Eusanio replica a Fabrizio Corona: “Non ti ho leccato nulla. Mi hai sempre fatto schifo”

Naturalmente, Alda D’Eusanio non può far finta di niente. Tanto che a Stasera Italia così replica a Fabrizio Corona al telefono. “Guarda ciccio – dice la giornalista, ospite in studio nel programma di Rete4 – io non ti ho leccato assolutamente nulla perché mi hai sempre fatto schifo, nel vero senso della parola. Lo devo usare questo termine. Il fatto che io dico che tu sei un personaggio negativo – precisa – non ti dà nessun diritto di mancare di rispetto alle persone. Cosa che ha fatto di te appunto un personaggio, perché – conclude – hai mancato di rispetto a tua madre, tuo padre, a tuo figlio e alle tue donne. Prova a dire che ti ho leccato qualcosa“. Parole che in studio Brindisi bolla così (“La posizione di Alda è chiara“), anche provando a concedere il diritto di replica a Corona (“Se mi prometti di usare un linguaggio che sia consono alla nostra trasmissione“). Inutile dire che la linea cade e che il conduttore riconsegna finalmente il telefono all’ospite in studio.

Il video di Corona al telefono a Stasera Italia

Questo il video che immortala Corona collegato al telefono con il conduttore di Stasera Italia. Il video è tratto dal profilo Twitter ufficiale del programma di Rete4 e contiene il botta e risposta tra l’ex “re dei paparazzi” ed Alda D’Eusanio, andato in onda nella puntata di giovedì 17 maggio 2018.