Staffelli, i segreti del Tapiro di Striscia: tutto sugli ‘attapirati’

Valerio Staffelli si svela: i segreti sulle consegne del Tapiro di Striscia La Notizia e sugli ‘attapirati’

Valerio Staffelli è senza dubbio uno degli inviati di Striscia La Notizia più amato dai telespettatori italiani. Da anni ci regala grande sorprese, consegnando tapiri a tutto spiano ai noti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e così via. Nel corso di un’intervista rilasciata all’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’uomo ha rivelato alcuni importanti e particolari segreti sulla consegna del famoso Tapiro d’Oro e su tutti gli ‘attapirati’. A quanto pare, Staffelli ma il suo lavoro e firmerebbe senza pensarci un secondo per poter continuare a farlo per il resto della sua vita.

Striscia La Notizia, i segreti del Tapiro d’Orso di Valerio Staffelli

Valerio Staffelli ama consegnare i tapiri, ma dietro ad ogni consegna c’è un grande e duro lavoro. “Abbiamo una banca dati costruita con 21 anni di lavoro: quando vediamo e incontriamo i personaggi cerchiamo di capre dove abitano, dove lavorano, che spostamenti fanno, dove sono stati visti l’ultima volta e scrutiamo i loro social. […] Ed essere pronti a lunghe attese.” Tra gli appostamenti più lunghi, Staffelli ricorda quello fuori la villa di Adriano Celentano. Quella volta, l’inviato del tg satirico di Canale 5 ha aspettato il cantautore per ben 10 giorni. Gli ‘attapirati’ perfetti, secondo Valerio sono Fiorello e Belen Rodriguez. Entrambi hanno infatti il record di Tapiri d’ORo ricevuti, ben 25. “Io mi diverto, oro si divertono, andiamo a braccio. È una cuccagna.”

Valerio Staffelli: l’ultimo Tapiro d’Orso a Barbara d’Urso

Valerio ha dichiarato che l’ultimo Tapiro consegnato è stato quello a Barbara d’Urso, poiché le è stato proibito di continuare a parlare del canna-gate dell’Isola dei Famosi. Tra tutti i personaggi famosi, l’inviato di Striscia La Notizia sogna di consegnare un Tapiro a Donald Trump: “… Con quel ciuffo, quello spessore e quell’ironia… Quanto sarebbe bello attapirarlo!” Insomma, Staffelli si diverte nel suo lavoro e questo era chiaro a tutti.