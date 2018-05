Simone Coccia senza freni al GF 15: lo spogliarello per Lucia Bramieri

Grande Fratello, Simone Coccia e Lucia Bramieri a stretto contatto: lo spogliarello del fidanzato di Stefania Pezzopane

Simone Coccia e Lucia Bramieri hanno molto fatto parlare di loro prima del GF. I presunti messaggi a luci rosse inviati dal fidanzato della Pezzopane, inoltre, erano stati poi letti da Barbara d’Urso in diretta durante la seconda puntata. All’interno della Casa più spiata d’Italia, tuttavia, Simone Coccia e Lucia Bramieri fino ad ora sono stati molto bravi a tenere le debite distanze, forse proprio per evitare di alimentari equivoci o pettegolezzi sul loro conto. Eppure quanto fatto da Simone stasera potrebbe vanificare, ad oggi, ogni loro sforzo. Il concorrente del GF infatti, preso dall’euforia, si è avvicinato alla Bramieri pochi minuti fa e, strusciandosi a quest’ultima, le ha dedicato uno spogliarello.

Simone Coccia balla per Lucia Bramieri: spogliarello in diretta al Grande Fratello

In occasione dell’ingresso in Casa di Rodrigo Alves il Grande Fratello ha concesso ai concorrenti una serata all’insegna del divertimento stasera. In giardino i ragazzi e le ragazze si sono scatenati, lasciandosi trasportare dalla musica e dal divertimento. Tra questi, però, ha fatto molto scalpore Simone Coccia. Il fidanzato della senatrice Pezzopane, infatti, si è avvicinato a Lucia Bramieri e, con la complicità di quest’ultima, si è lasciato andare in un balletto molto spinto, proprio come se fosse uno spogliarello.

Simone Coccia e Lucia Bramieri: l’esperienza insieme al Grande Fratello

Dopo il faccia a faccia avvenuto in diretta, Simone Coccia e Lucia Bramieri dei loro rapporti prima del reality non hanno più parlato. I due, infatti, nella Casa del Grande Fratello sono ripartiti da zero e, superato l’imbarazzo iniziale, hanno cercato di mettere una pietra sopra a tutto, cercando di dimenticare il passato. Questa sera, però, lo slancio di Coccia nei confronti della Bramieri potrebbe rimescolare le carte in tavola. Simone e Lucia sono davvero solo amici o qui gatta ci cova?